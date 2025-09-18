Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков - 18.09.2025
Добыча нефти
Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков
Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков - 18.09.2025, ПРАЙМ
Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков
Наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ актуально осенью для азиатского рынка в связи с ростом там потребления и пополнением стратегических запасов, сообщил... | 18.09.2025, ПРАЙМ
энергетика
нефть
азия
китай
саудовская аравия
александр дюков
опек
газпром
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ актуально осенью для азиатского рынка в связи с ростом там потребления и пополнением стратегических запасов, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Летом мировое потребление нефти растет. В принципе, если говорить об Азии, то там потребление и осенью продолжает расти. Кроме того, мы видим, что ряд стран, тот же Китай, пополняют сейчас стратегические запасы нефти. Поэтому нефть востребована", - прокомментировал Дюков текущие решения по росту добычи нефти в рамках ОПЕК+. Дальнейший прогноз делать он стал - сейчас предсказать все невозможно. "Но мы знаем, что ОПЕК+ в состоянии достаточно оперативно реагировать - как увеличивать квоты, так и сокращать", - добавил глава нефтяной компании. "Газпром нефть" в свою очередь с технической точки зрения готова наращивать добычу. "Мы реагируем на изменение квот ОПЕК+ и наращиваем добычу. Технические возможности для этого есть", - заявил Дюков. Восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) на встрече в сентябре приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые ранее действовали до конца 2026 года. При этом с учетом обновленного графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства нефти страны смогут нарастить добычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК. В сентябре восьмерка ОПЕК+ на год раньше плана завершила выход из других добровольных ограничений - на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
азия
китай
саудовская аравия
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
нефть, азия, китай, саудовская аравия, александр дюков, опек, газпром
Энергетика, Нефть, АЗИЯ, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Александр Дюков, ОПЕК, Газпром
09:43 18.09.2025
 
Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков

Дюков: большие добычи нефти ОПЕК+ актуальны осенью для Азии из-за роста потребления

Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ актуально осенью для азиатского рынка в связи с ростом там потребления и пополнением стратегических запасов, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Летом мировое потребление нефти растет. В принципе, если говорить об Азии, то там потребление и осенью продолжает расти. Кроме того, мы видим, что ряд стран, тот же Китай, пополняют сейчас стратегические запасы нефти. Поэтому нефть востребована", - прокомментировал Дюков текущие решения по росту добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Дальнейший прогноз делать он стал - сейчас предсказать все невозможно. "Но мы знаем, что ОПЕК+ в состоянии достаточно оперативно реагировать - как увеличивать квоты, так и сокращать", - добавил глава нефтяной компании.
"Газпром нефть" в свою очередь с технической точки зрения готова наращивать добычу.
"Мы реагируем на изменение квот ОПЕК+ и наращиваем добычу. Технические возможности для этого есть", - заявил Дюков.
Восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) на встрече в сентябре приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые ранее действовали до конца 2026 года. При этом с учетом обновленного графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства нефти страны смогут нарастить добычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.
В сентябре восьмерка ОПЕК+ на год раньше плана завершила выход из других добровольных ограничений - на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Энергетика Нефть АЗИЯ КИТАЙ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Александр Дюков ОПЕК Газпром
 
 
