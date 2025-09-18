https://1prime.ru/20250918/dyukov-862419219.html

Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков

Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков - 18.09.2025, ПРАЙМ

Наращивание добычи нефти ОПЕК+ актуально осенью для Азии, заявил Дюков

Наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ актуально осенью для азиатского рынка в связи с ростом там потребления и пополнением стратегических запасов, сообщил... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T09:43+0300

2025-09-18T09:43+0300

2025-09-18T09:43+0300

энергетика

нефть

азия

китай

саудовская аравия

александр дюков

опек

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ актуально осенью для азиатского рынка в связи с ростом там потребления и пополнением стратегических запасов, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Летом мировое потребление нефти растет. В принципе, если говорить об Азии, то там потребление и осенью продолжает расти. Кроме того, мы видим, что ряд стран, тот же Китай, пополняют сейчас стратегические запасы нефти. Поэтому нефть востребована", - прокомментировал Дюков текущие решения по росту добычи нефти в рамках ОПЕК+. Дальнейший прогноз делать он стал - сейчас предсказать все невозможно. "Но мы знаем, что ОПЕК+ в состоянии достаточно оперативно реагировать - как увеличивать квоты, так и сокращать", - добавил глава нефтяной компании. "Газпром нефть" в свою очередь с технической точки зрения готова наращивать добычу. "Мы реагируем на изменение квот ОПЕК+ и наращиваем добычу. Технические возможности для этого есть", - заявил Дюков. Восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) на встрече в сентябре приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые ранее действовали до конца 2026 года. При этом с учетом обновленного графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства нефти страны смогут нарастить добычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК. В сентябре восьмерка ОПЕК+ на год раньше плана завершила выход из других добровольных ограничений - на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250917/neft-862396821.html

азия

китай

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, азия, китай, саудовская аравия, александр дюков, опек, газпром