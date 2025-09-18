Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дюков рассказал о планах "Газпром нефти" нарастить добычу и переработку
2025-09-18T09:47+0300
2025-09-18T09:47+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует нарастить добычу и переработку нефти по итогам 2025 года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Ожидаем по итогам года рост и по добыче, и по переработке", - поделился он прогнозом операционных показателей компании в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Нефтепереработка составила рекордные для компании 42,9 миллиона тонн, что выше показателя предыдущего года на 1,1%.
нефть, александр дюков, газпром
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром
09:47 18.09.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует нарастить добычу и переработку нефти по итогам 2025 года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Ожидаем по итогам года рост и по добыче, и по переработке", - поделился он прогнозом операционных показателей компании в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Нефтепереработка составила рекордные для компании 42,9 миллиона тонн, что выше показателя предыдущего года на 1,1%.
ЭнергетикаНефтьАлександр ДюковГазпром
 
 
