Дюков рассказал о планах "Газпром нефти" нарастить добычу и переработку
Дюков рассказал о планах "Газпром нефти" нарастить добычу и переработку
2025-09-18T09:47+0300
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует нарастить добычу и переработку нефти по итогам 2025 года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Ожидаем по итогам года рост и по добыче, и по переработке", - поделился он прогнозом операционных показателей компании в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Нефтепереработка составила рекордные для компании 42,9 миллиона тонн, что выше показателя предыдущего года на 1,1%.
