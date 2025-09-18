https://1prime.ru/20250918/dyukov-862419798.html

"Газпром нефть" заявила о необходимости донастройки топливного демпфера

ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Российские нефтяники видят необходимость донастройки механизма топливного демпфера, рассчитывают на вероятность приостановки правительством обнуления демпфера в случае форс-мажора, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Безусловно, демпфер сейчас требует донастройки. Мы рассчитываем на принятие поправок в Налоговый кодекс о повышении порогов отсечения с августа 2025 года, а также на предоставление правительству РФ права на приостановку обнуления демпфера ввиду форс-мажорных обстоятельств", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. "Иногда возникают такие ситуации, когда демпфер в принципе не может работать. Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, - это нереалистичная задача. В каких-то случаях у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются", - пояснил глава нефтяной компании. Минфин РФ согласен поднять порог отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, чтобы выплаты нефтяникам по демпферу не обнулялись, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Ожидается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.

