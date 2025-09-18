Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" заявила о необходимости донастройки топливного демпфера - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250918/dyukov-862419798.html
"Газпром нефть" заявила о необходимости донастройки топливного демпфера
"Газпром нефть" заявила о необходимости донастройки топливного демпфера - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" заявила о необходимости донастройки топливного демпфера
Российские нефтяники видят необходимость донастройки механизма топливного демпфера, рассчитывают на вероятность приостановки правительством обнуления демпфера в | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T09:50+0300
2025-09-18T09:50+0300
энергетика
нефть
россия
рф
александр дюков
алексей сазанов
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Российские нефтяники видят необходимость донастройки механизма топливного демпфера, рассчитывают на вероятность приостановки правительством обнуления демпфера в случае форс-мажора, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Безусловно, демпфер сейчас требует донастройки. Мы рассчитываем на принятие поправок в Налоговый кодекс о повышении порогов отсечения с августа 2025 года, а также на предоставление правительству РФ права на приостановку обнуления демпфера ввиду форс-мажорных обстоятельств", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. "Иногда возникают такие ситуации, когда демпфер в принципе не может работать. Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, - это нереалистичная задача. В каких-то случаях у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются", - пояснил глава нефтяной компании. Минфин РФ согласен поднять порог отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, чтобы выплаты нефтяникам по демпферу не обнулялись, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Ожидается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.
https://1prime.ru/20250918/neft-862414572.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d69f321640dadcbdd1d8e1a5baebe757.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, рф, александр дюков, алексей сазанов, газпром
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Дюков, Алексей Сазанов, Газпром
09:50 18.09.2025
 
"Газпром нефть" заявила о необходимости донастройки топливного демпфера

Дюков заявил о необходимости моратория на топливный демпфер при форс-мажоре

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
"Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Российские нефтяники видят необходимость донастройки механизма топливного демпфера, рассчитывают на вероятность приостановки правительством обнуления демпфера в случае форс-мажора, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Безусловно, демпфер сейчас требует донастройки. Мы рассчитываем на принятие поправок в Налоговый кодекс о повышении порогов отсечения с августа 2025 года, а также на предоставление правительству РФ права на приостановку обнуления демпфера ввиду форс-мажорных обстоятельств", - сказал Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.
"Иногда возникают такие ситуации, когда демпфер в принципе не может работать. Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, - это нереалистичная задача. В каких-то случаях у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются", - пояснил глава нефтяной компании.
Минфин РФ согласен поднять порог отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, чтобы выплаты нефтяникам по демпферу не обнулялись, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Ожидается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются.
По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Мировые цены на нефть снижаются
08:17
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФАлександр ДюковАлексей СазановГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала