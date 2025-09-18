ЕС в I квартале импортировал из России товары на 8,7 миллиарда евро
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Европейский союз в первом квартале текущего года вопреки санкциям импортировал из Российской Федерации товары на сумму 8,7 миллиарда евро, почти половину импорта по стоимости составили нефть и газ, сообщает газета Bild со ссылкой на исследование института экономики Германии (IW).
"В первом квартале 2025 года страны ЕС импортировали из России товары на сумму 8,7 миллиарда евро", – пишет газета. В тот же период за 2021 год этот показатель составлял 30,6 миллиарда евро, а в последующем году - 63 миллиарда евро по причине резко выросших цен на нефть и газ.
Согласно IW, объём импорта природного газа из России в ЕС в первом квартале текущего года составил 4,4 миллиарда евро, сократившись более чем наполовину с 2021 года. Нефти за тот же период было импортировано на сумму в 1,4 миллиарда евро - на почти 93% меньше, чем четырьмя годами ранее.
Почти неизменным осталась доля импорта из РФ удобрений (549,95 миллиона евро) в силу дешевизны и того, что они не обложены санкциями или пошлинами. На 725,84 миллиона евро были ввезены железо и сталь, основными покупателями которого стали Италия, Бельгия и Чехия. Импорт российского никеля обошёлся ЕС в сумму 261,09 миллиона евро.
В общей сложности, как отмечают исследователи института, импорт в ЕС немного превышает экспорт в Российскую Федерацию. Так, в первом квартале 2025 года в Россию были отправлены товары на сумму 7,9 миллиарда евро - в основном машины и фармацевтическая продукция. В 2021 году этот сумма составляла 21,3 миллиарда евро.
Согласно оценке IW, больше всех от экспорта в РФ выигрывает Германия. Так, экспортные доходы за прошлый год составили 7,6 миллиарда евро, в то время как импорт из России в 2024 году обошёлся ФРГ в 1,8 миллиарда евро.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.