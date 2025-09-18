Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования, заявил Лавров - 18.09.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования, заявил Лавров
Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования, заявил Лавров
2025-09-18T15:49+0300
2025-09-18T15:49+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
украина
запад
киев
владимир зеленский
сергей лавров
мид рф
ИРКУТСК, 18 сен – ПРАЙМ. Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
россия, мировая экономика, украина, запад, киев, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ
15:49 18.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Глава МИД РФ С. Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ИРКУТСК, 18 сен – ПРАЙМ. Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМИД РФ
 
 
