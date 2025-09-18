https://1prime.ru/20250918/lavrov-862447988.html

Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования, заявил Лавров

2025-09-18T15:49+0300

ИРКУТСК, 18 сен – ПРАЙМ. Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

2025

