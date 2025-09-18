https://1prime.ru/20250918/nato-862412405.html
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. По заявлению бывшего сотрудника ЦРУ и геополитического аналитика Скотта Риттера, НАТО может оказаться на грани разрушения из-за конфликта с Россией. Своей точкой зрения он поделился в эфире YouTube-канала, который ведет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.“Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. <…> То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы,” — отметил он.Риттер также выразил мнение, что альянсу не хватает ресурсов для проведения реорганизации и адаптации к современным условиям.В начале сентября в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский президент заявил, что 26 государств выразили готовность разместить силы сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.Министерство иностранных дел России акцентировало внимание на том, что любое размещение войск НАТО в Украине абсолютно неприемлемо для Москвы и может вызвать серьезную эскалацию.
