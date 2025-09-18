Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО - 18.09.2025
Спецоперация на Украине
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
По заявлению бывшего сотрудника ЦРУ и геополитического аналитика Скотта Риттера, НАТО может оказаться на грани разрушения из-за конфликта с Россией. Своей... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. По заявлению бывшего сотрудника ЦРУ и геополитического аналитика Скотта Риттера, НАТО может оказаться на грани разрушения из-за конфликта с Россией. Своей точкой зрения он поделился в эфире YouTube-канала, который ведет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. &lt;…&gt; То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы," — отметил он.Риттер также выразил мнение, что альянсу не хватает ресурсов для проведения реорганизации и адаптации к современным условиям.В начале сентября в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский президент заявил, что 26 государств выразили готовность разместить силы сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.Министерство иностранных дел России акцентировало внимание на том, что любое размещение войск НАТО в Украине абсолютно неприемлемо для Москвы и может вызвать серьезную эскалацию.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620944_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_870133242db7f136c09c418d2ed14f69.jpg
1920
1920
true
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО

Скотт Риттер: поражение в противостоянии с Россией приближает коллапс НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. По заявлению бывшего сотрудника ЦРУ и геополитического аналитика Скотта Риттера, НАТО может оказаться на грани разрушения из-за конфликта с Россией. Своей точкой зрения он поделился в эфире YouTube-канала, который ведет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Это заявление Риттер сделал в контексте комментариев по поводу идеи генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможной отправке вооруженных сил "коалиции желающих" на украинскую территорию после достижения мира.

“Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. <…> То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы,” — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Риттер также выразил мнение, что альянсу не хватает ресурсов для проведения реорганизации и адаптации к современным условиям.
В начале сентября в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский президент заявил, что 26 государств выразили готовность разместить силы сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.
Министерство иностранных дел России акцентировало внимание на том, что любое размещение войск НАТО в Украине абсолютно неприемлемо для Москвы и может вызвать серьезную эскалацию.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
Вчера, 22:31
 
Заголовок открываемого материала