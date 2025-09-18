Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, участники рынка оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые влияют на курс... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, участники рынка оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые влияют на курс доллара и котировки черного золота, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,28% - до 67,76 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 63,5 доллара. ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков. Решения регулятора по денежно-кредитной политике могут повлиять на курс доллара и чувствительные к валютной траектории котировки нефти. Так, традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой. Замедлению снижения нефтяных цен могут способствовать данные минэнерго США, опубликованные в среду. Так, коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2%, - до 415,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1,5 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
08:17 18.09.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются

Нефть дешевеет на фоне снижения ФРС США ключевой ставки

© fotolia.com / Guido Vrola Нефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Guido Vrola
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, участники рынка оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые влияют на курс доллара и котировки черного золота, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,28% - до 67,76 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,86%, до 63,5 доллара.
ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков.
Решения регулятора по денежно-кредитной политике могут повлиять на курс доллара и чувствительные к валютной траектории котировки нефти. Так, традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой.
Замедлению снижения нефтяных цен могут способствовать данные минэнерго США, опубликованные в среду. Так, коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились сразу на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2%, - до 415,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1,5 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
Добыча нефти в США за неделю по 12 сентября слабо снизилась
Добыча нефти в США за неделю по 12 сентября слабо снизилась
Вчера, 17:36
 
