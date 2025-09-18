https://1prime.ru/20250918/obekty-862435104.html

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, используемым ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, используемым ВСУ - 18.09.2025, ПРАЙМ

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, используемым ВСУ

Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:03+0300

2025-09-18T13:03+0300

2025-09-18T13:03+0300

спецоперация на украине

россия

рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860144718_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_407b177f5b5762b3fa17fa0c4b8c5948.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, всу