Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 300 пассажирский вагонов поступили на российские железные дороги - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/poezda-862474903.html
Более 300 пассажирский вагонов поступили на российские железные дороги
Более 300 пассажирский вагонов поступили на российские железные дороги - 18.09.2025, ПРАЙМ
Более 300 пассажирский вагонов поступили на российские железные дороги
Более 300 пассажирских вагонов для поездов дальнего следования поступили на российские железные дороги с начала года, сообщили в РЖД. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T23:49+0300
2025-09-18T23:49+0300
бизнес
россия
москва
сургут
воронеж
ржд
фпк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aefe7cf2a1dbfb512deda93ed6598295.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более 300 пассажирских вагонов для поездов дальнего следования поступили на российские железные дороги с начала года, сообщили в РЖД. "Более 300 вагонов поступили на российские железные дороги с начала года. Речь идет как о закупке новых вагонов, так и о проведении капитально-восстановительного ремонта (КВР). Так, с начала текущего года в адрес ФПК уже поставлен 261 новый вагон производства ТВЗ (входит в ТМХ). Из них 183 одноэтажных вагона и 78 двухэтажных вагонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые вагоны появились в поездах №25/26 Воронеж - Москва, №31/32 Тамбов - Москва, № 106/105 "Курский Соловей", который недавно вернулся на маршрут Курск - Москва и других. В ближайшее время они также выйдут на маршруты в составах поездов №49/50 Сургут - Екатеринбург и №59/60 Сургут - Москва. После проведения КВР вторую жизнь в этом году получили уже 48 вагонов. В ходе работ не только произведен ремонт кузовов и тележек, заменены основные узлы и внутреннее оборудование, но и улучшены характеристики подвижного состава.
https://1prime.ru/20250916/mishustin-862343921.html
москва
сургут
воронеж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474734_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_567ace31413df188026bb2adc73e85c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сургут, воронеж, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СУРГУТ, Воронеж, РЖД, ФПК
23:49 18.09.2025
 
Более 300 пассажирский вагонов поступили на российские железные дороги

В 2025 году более 300 пассажирских вагонов поступили на российские железные дороги

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более 300 пассажирских вагонов для поездов дальнего следования поступили на российские железные дороги с начала года, сообщили в РЖД.
"Более 300 вагонов поступили на российские железные дороги с начала года. Речь идет как о закупке новых вагонов, так и о проведении капитально-восстановительного ремонта (КВР). Так, с начала текущего года в адрес ФПК уже поставлен 261 новый вагон производства ТВЗ (входит в ТМХ). Из них 183 одноэтажных вагона и 78 двухэтажных вагонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые вагоны появились в поездах №25/26 Воронеж - Москва, №31/32 Тамбов - Москва, № 106/105 "Курский Соловей", который недавно вернулся на маршрут Курск - Москва и других. В ближайшее время они также выйдут на маршруты в составах поездов №49/50 Сургут - Екатеринбург и №59/60 Сургут - Москва.
После проведения КВР вторую жизнь в этом году получили уже 48 вагонов. В ходе работ не только произведен ремонт кузовов и тележек, заменены основные узлы и внутреннее оборудование, но и улучшены характеристики подвижного состава.
Модель высокоскоростного электропоезда
Мишустин отметил преимущество поездок на ВСМ перед авиарейами
16 сентября, 16:52
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСУРГУТВоронежРЖДФПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала