Более 300 пассажирский вагонов поступили на российские железные дороги

2025-09-18T23:49+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более 300 пассажирских вагонов для поездов дальнего следования поступили на российские железные дороги с начала года, сообщили в РЖД. "Более 300 вагонов поступили на российские железные дороги с начала года. Речь идет как о закупке новых вагонов, так и о проведении капитально-восстановительного ремонта (КВР). Так, с начала текущего года в адрес ФПК уже поставлен 261 новый вагон производства ТВЗ (входит в ТМХ). Из них 183 одноэтажных вагона и 78 двухэтажных вагонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые вагоны появились в поездах №25/26 Воронеж - Москва, №31/32 Тамбов - Москва, № 106/105 "Курский Соловей", который недавно вернулся на маршрут Курск - Москва и других. В ближайшее время они также выйдут на маршруты в составах поездов №49/50 Сургут - Екатеринбург и №59/60 Сургут - Москва. После проведения КВР вторую жизнь в этом году получили уже 48 вагонов. В ходе работ не только произведен ремонт кузовов и тележек, заменены основные узлы и внутреннее оборудование, но и улучшены характеристики подвижного состава.

