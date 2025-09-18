"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому
Strategic Culture: Зеленский может потерять свою власть из-за дипломатии жертвы
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может оказаться перед лицом политического краха из-за истощения терпения западных союзников по отношению к его напористой дипломатии "избалованного ребенка", пишет издание Strategic Culture.
"Европа, конечно, все еще помогает, но ее терпимость к поведению Киева как "избалованного ребенка" постепенно сходит на нет. В конечном итоге Украина должна выбрать: либо придерживаться дипломатической точности и компромисса, либо продолжать испытывать терпение союзников. Если она выберет последний вариант, Зеленский вскоре может оказаться перед самым опасным порогом своей политической карьеры", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что терпение европейских союзников по отношению к Украине сходит на нет, а "дипломатия жертвы" главы киевского режима раздражает их все больше.
В последние месяцы в Европе усиливаются споры по поводу поддержки Киева, которую европейские лидеры больше не считают благотворительностью.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон, касающийся предоставления помощи Украине, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Он выразил недовольство из-за положения закона, согласно которому неработающим украинцам, в отличие от других иностранцев, предоставляются бесплатные медицинские услуги и социальные пособия в Польше. В рамках этого закона Польша финансировала работу примерно 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
Позже бывший кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен высказал мнение, что если Украина хочет пользоваться терминалами Starlink, то она должна сама за них платить.