"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому - 18.09.2025
"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому
"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому
Владимир Зеленский может оказаться перед лицом политического краха из-за истощения терпения западных союзников по отношению к его напористой дипломатии... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T23:43+0300
2025-09-18T23:43+0300
украина
польша
владимир зеленский
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может оказаться перед лицом политического краха из-за истощения терпения западных союзников по отношению к его напористой дипломатии "избалованного ребенка", пишет издание Strategic Culture."Европа, конечно, все еще помогает, но ее терпимость к поведению Киева как "избалованного ребенка" постепенно сходит на нет. В конечном итоге Украина должна выбрать: либо придерживаться дипломатической точности и компромисса, либо продолжать испытывать терпение союзников. Если она выберет последний вариант, Зеленский вскоре может оказаться перед самым опасным порогом своей политической карьеры", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что терпение европейских союзников по отношению к Украине сходит на нет, а "дипломатия жертвы" главы киевского режима раздражает их все больше.В последние месяцы в Европе усиливаются споры по поводу поддержки Киева, которую европейские лидеры больше не считают благотворительностью.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон, касающийся предоставления помощи Украине, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Он выразил недовольство из-за положения закона, согласно которому неработающим украинцам, в отличие от других иностранцев, предоставляются бесплатные медицинские услуги и социальные пособия в Польше. В рамках этого закона Польша финансировала работу примерно 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву. Позже бывший кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен высказал мнение, что если Украина хочет пользоваться терминалами Starlink, то она должна сама за них платить.
украина
польша
украина, польша, владимир зеленский, кароль навроцкий
УКРАИНА, ПОЛЬША, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий
23:43 18.09.2025
 
"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому

Strategic Culture: Зеленский может потерять свою власть из-за дипломатии жертвы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может оказаться перед лицом политического краха из-за истощения терпения западных союзников по отношению к его напористой дипломатии "избалованного ребенка", пишет издание Strategic Culture.
"Европа, конечно, все еще помогает, но ее терпимость к поведению Киева как "избалованного ребенка" постепенно сходит на нет. В конечном итоге Украина должна выбрать: либо придерживаться дипломатической точности и компромисса, либо продолжать испытывать терпение союзников. Если она выберет последний вариант, Зеленский вскоре может оказаться перед самым опасным порогом своей политической карьеры", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что терпение европейских союзников по отношению к Украине сходит на нет, а "дипломатия жертвы" главы киевского режима раздражает их все больше.
В последние месяцы в Европе усиливаются споры по поводу поддержки Киева, которую европейские лидеры больше не считают благотворительностью.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон, касающийся предоставления помощи Украине, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Он выразил недовольство из-за положения закона, согласно которому неработающим украинцам, в отличие от других иностранцев, предоставляются бесплатные медицинские услуги и социальные пособия в Польше. В рамках этого закона Польша финансировала работу примерно 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
Позже бывший кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен высказал мнение, что если Украина хочет пользоваться терминалами Starlink, то она должна сама за них платить.
УКРАИНА ПОЛЬША Владимир Зеленский Кароль Навроцкий
 
 
Заголовок открываемого материала