Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли летом на 11 процентов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли летом на 11 процентов
2025-09-18T09:04+0300
2025-09-18T09:04+0300
экономика
недвижимость
бизнес
краснодар
москва
самара
яндекс недвижимость
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи новостроек в российских городах-миллионниках выросли летом 2025 года относительно весенних месяцев на 11% - до 55,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с сервисом "Пульсом продаж новостроек". "Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в "бетон", и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова. По подсчетам аналитиков, продажи первичного жилья увеличились в 13 из 16 городов-миллионников. Самый сильный рост отмечен в Самаре (+74%), Нижнем Новгороде (+44%), Краснодаре (+43%), Уфе (+38%) и Омске (+31%). Снижение показали Москва (-1%), Казань (-3%) и Красноярск (-3%). При этом, как указывается в сообщении, Москва продолжает лидировать по числу заключенных сделок на рынке новостроек (17,8 тысячи ДДУ летом), далее идут Санкт-Петербург (7,7 тысячи), Екатеринбург (5,2 тысячи), Краснодар (4,2 тысячи) и Ростов-на-Дону (около 3,3 тысячи).
недвижимость, бизнес, краснодар, москва, самара, яндекс недвижимость
Экономика, Недвижимость, Бизнес, КРАСНОДАР, МОСКВА, САМАРА, Яндекс Недвижимость
09:04 18.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Жилищное строительство в Краснодаре
Жилищное строительство в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Жилищное строительство в Краснодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи новостроек в российских городах-миллионниках выросли летом 2025 года относительно весенних месяцев на 11% - до 55,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с сервисом "Пульсом продаж новостроек".
"Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в "бетон", и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова.
По подсчетам аналитиков, продажи первичного жилья увеличились в 13 из 16 городов-миллионников. Самый сильный рост отмечен в Самаре (+74%), Нижнем Новгороде (+44%), Краснодаре (+43%), Уфе (+38%) и Омске (+31%). Снижение показали Москва (-1%), Казань (-3%) и Красноярск (-3%).
При этом, как указывается в сообщении, Москва продолжает лидировать по числу заключенных сделок на рынке новостроек (17,8 тысячи ДДУ летом), далее идут Санкт-Петербург (7,7 тысячи), Екатеринбург (5,2 тысячи), Краснодар (4,2 тысячи) и Ростов-на-Дону (около 3,3 тысячи).
В России стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой
12 сентября, 09:30
12 сентября, 09:30
 
