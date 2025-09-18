https://1prime.ru/20250918/prodazhi-862417644.html

Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли летом на 11 процентов

2025-09-18T09:04+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи новостроек в российских городах-миллионниках выросли летом 2025 года относительно весенних месяцев на 11% - до 55,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с сервисом "Пульсом продаж новостроек". "Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в "бетон", и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова. По подсчетам аналитиков, продажи первичного жилья увеличились в 13 из 16 городов-миллионников. Самый сильный рост отмечен в Самаре (+74%), Нижнем Новгороде (+44%), Краснодаре (+43%), Уфе (+38%) и Омске (+31%). Снижение показали Москва (-1%), Казань (-3%) и Красноярск (-3%). При этом, как указывается в сообщении, Москва продолжает лидировать по числу заключенных сделок на рынке новостроек (17,8 тысячи ДДУ летом), далее идут Санкт-Петербург (7,7 тысячи), Екатеринбург (5,2 тысячи), Краснодар (4,2 тысячи) и Ростов-на-Дону (около 3,3 тысячи).

