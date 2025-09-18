Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество выявило несоответствие спортивного протеина 17 брендов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Роскачество выявило несоответствие спортивного протеина 17 брендов
Роскачество выявило несоответствие спортивного протеина 17 брендов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Роскачество выявило несоответствие спортивного протеина 17 брендов
Роскачество выявило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС), в частности... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Роскачество выявило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС), в частности продукция девяти брендов имеет отклонения по массовой доле белка, при этом вся продукция безопасна для употребления, рассказали РИА Новости в организации. Там уточнили, что в исследовании принимала участие продукция следующих марок: 1Win, Trec Nutrition, Scitec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Power Pro, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, "Ё Батон", PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, "Первый Русский Протеин", Natural Power, aTech nutrition, Bombbar. Проверка проводилась по 73 показателям. Подчеркивается, что вся продукция безопасна - в ней нет "химии", лишних веществ и ГМО. "Протеин 17 торговых марок не соответствует обязательным требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012. Протеин одной торговой марки соответствовал обязательным требованиям, но не дотянулся до требований опережающего стандарта Роскачества (тем самым не может претендовать на присвоение государственного Знака качества)", - говорится в сообщении "По массовой доле белка обязательным требованиям не соответствует протеин 9 торговых марок (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition). По массовой доле жира не соответствует 8 ТМ (1Win, Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Maxler, GST GreenSanTe, Natural Power)", - добавляется там. В организации также поделились, что по массовой доле углеводов не соответствует 14 ТМ (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, Ё Батон, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, Natural Power, aTech nutrition, Bombbar). Кроме того, эксперты рассказали, что по массовой доле общего сахара обязательным требованиям не соответствует продукция марки Ultimate Nutrition. По массовой доле пищевой поваренной соли не соответствует протеин Natural Power. По массовой доле пищевых волокон не соответствует продукция марок Soul Way и GST GreenSanTe. "Нарушение ТР ТС по содержанию цикламата натрия (Е952) выявлено у товаров трех торговых марок - aTech nutrition, Natural Power, Bombbar. При этом у последнего его содержание превышено в 7 раз. Нарушение ТР ТС по содержанию ацесульфама калия (E950) выявлено у товаров четырех торговых марок - Scitec Nutrition, Ultimate Nutrition, Maxler, Power Pro", - указали в организации. В то же время эксперты уточнили, что несовпадения с маркировкой по 17 аминокислотам выявлено у товаров марок Soul Way, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe. Несовпадения с маркировкой по фактическому содержанию ВСАА выявлено у протеина 11 брендов: 1Win, Soul Way, Prime Kraft, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition, Bombbar. "В ходе лабораторных испытаний Роскачество смотрело также наличие в протеине микро- и маркроэлементов, таких как железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и селен. Любопытно, что некоторые производители не завышают, а занижают количество полезных элементов или же вовсе не указывают их. Так, несоответствия выявлены у 4 ТМ: Soul Way (6 нарушений), GST GreenSanTe (6 нарушений), Ultimate Nutrition и Maxler (по 1 нарушению)", - пояснили в Роскачестве. Более того, там выяснили, что у некоторых производителей заявлено большее количество витаминов, чем есть на самом деле. Так, витамины А и Е отсутствуют в продукции одной марки, витамины В2 и С - трех. В протеине пяти брендов нет витаминов В1 и В6, витаминов В12 и В3 нет у четырех наименований.
06:45 18.09.2025 (обновлено: 07:26 18.09.2025)
 
Роскачество выявило несоответствие спортивного протеина 17 брендов

Роскачество выявило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 брендов

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Роскачество выявило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС), в частности продукция девяти брендов имеет отклонения по массовой доле белка, при этом вся продукция безопасна для употребления, рассказали РИА Новости в организации.
Там уточнили, что в исследовании принимала участие продукция следующих марок: 1Win, Trec Nutrition, Scitec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Power Pro, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, "Ё Батон", PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, "Первый Русский Протеин", Natural Power, aTech nutrition, Bombbar. Проверка проводилась по 73 показателям. Подчеркивается, что вся продукция безопасна - в ней нет "химии", лишних веществ и ГМО.
"Протеин 17 торговых марок не соответствует обязательным требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012. Протеин одной торговой марки соответствовал обязательным требованиям, но не дотянулся до требований опережающего стандарта Роскачества (тем самым не может претендовать на присвоение государственного Знака качества)", - говорится в сообщении
"По массовой доле белка обязательным требованиям не соответствует протеин 9 торговых марок (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition). По массовой доле жира не соответствует 8 ТМ (1Win, Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Maxler, GST GreenSanTe, Natural Power)", - добавляется там.
В организации также поделились, что по массовой доле углеводов не соответствует 14 ТМ (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, Ё Батон, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, Natural Power, aTech nutrition, Bombbar).
Кроме того, эксперты рассказали, что по массовой доле общего сахара обязательным требованиям не соответствует продукция марки Ultimate Nutrition. По массовой доле пищевой поваренной соли не соответствует протеин Natural Power. По массовой доле пищевых волокон не соответствует продукция марок Soul Way и GST GreenSanTe.
"Нарушение ТР ТС по содержанию цикламата натрия (Е952) выявлено у товаров трех торговых марок - aTech nutrition, Natural Power, Bombbar. При этом у последнего его содержание превышено в 7 раз. Нарушение ТР ТС по содержанию ацесульфама калия (E950) выявлено у товаров четырех торговых марок - Scitec Nutrition, Ultimate Nutrition, Maxler, Power Pro", - указали в организации.
В то же время эксперты уточнили, что несовпадения с маркировкой по 17 аминокислотам выявлено у товаров марок Soul Way, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe. Несовпадения с маркировкой по фактическому содержанию ВСАА выявлено у протеина 11 брендов: 1Win, Soul Way, Prime Kraft, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition, Bombbar.
"В ходе лабораторных испытаний Роскачество смотрело также наличие в протеине микро- и маркроэлементов, таких как железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и селен. Любопытно, что некоторые производители не завышают, а занижают количество полезных элементов или же вовсе не указывают их. Так, несоответствия выявлены у 4 ТМ: Soul Way (6 нарушений), GST GreenSanTe (6 нарушений), Ultimate Nutrition и Maxler (по 1 нарушению)", - пояснили в Роскачестве.
Более того, там выяснили, что у некоторых производителей заявлено большее количество витаминов, чем есть на самом деле. Так, витамины А и Е отсутствуют в продукции одной марки, витамины В2 и С - трех. В протеине пяти брендов нет витаминов В1 и В6, витаминов В12 и В3 нет у четырех наименований.
 
Заголовок открываемого материала