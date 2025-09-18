Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50

https://1prime.ru/20250918/rossiya-862469724.html
2025-09-18T21:41+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство определило АО "Ленморниипроект" исполнителем проектных работ по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в Мурманской области, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Определить акционерное общество "Ленморниипроект" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта единственным исполнителем осуществляемой министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в 2025 и 2026 годах закупки работ, услуг по разработке документации по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Предельный срок, на который заключается государственный контракт на закупку работ, определен 30 декабря 2026 года. Кроме того, из документа следует, что акционерное общество к исполнению госконтракта может привлекать субподрядчиков, соисполнителей, при этом объем выполняемых лично указанным обществом обязательств по госконтракту должен составлять не менее 10% цены такого контракта. В ночь на 30 октября 2018 года при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.
