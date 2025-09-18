https://1prime.ru/20250918/rossiya-862469724.html

Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50

Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50 - 18.09.2025, ПРАЙМ

Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50

Правительство определило АО "Ленморниипроект" исполнителем проектных работ по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в Мурманской области, соответствующее... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T21:41+0300

2025-09-18T21:41+0300

2025-09-18T21:41+0300

происшествия

бизнес

россия

мурманск

москва

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862469583_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bc1c9758c85e4718f0c173049d67ee28.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство определило АО "Ленморниипроект" исполнителем проектных работ по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в Мурманской области, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Определить акционерное общество "Ленморниипроект" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта единственным исполнителем осуществляемой министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в 2025 и 2026 годах закупки работ, услуг по разработке документации по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Предельный срок, на который заключается государственный контракт на закупку работ, определен 30 декабря 2026 года. Кроме того, из документа следует, что акционерное общество к исполнению госконтракта может привлекать субподрядчиков, соисполнителей, при этом объем выполняемых лично указанным обществом обязательств по госконтракту должен составлять не менее 10% цены такого контракта. В ночь на 30 октября 2018 года при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

https://1prime.ru/20250823/tanker-861140605.html

мурманск

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мурманск, москва, михаил мишустин