Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50 - 18.09.2025
Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50
2025-09-18T21:41+0300
2025-09-18T21:41+0300
происшествия
бизнес
россия
мурманск
москва
михаил мишустин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство определило АО "Ленморниипроект" исполнителем проектных работ по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в Мурманской области, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Определить акционерное общество "Ленморниипроект" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта единственным исполнителем осуществляемой министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в 2025 и 2026 годах закупки работ, услуг по разработке документации по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Предельный срок, на который заключается государственный контракт на закупку работ, определен 30 декабря 2026 года. Кроме того, из документа следует, что акционерное общество к исполнению госконтракта может привлекать субподрядчиков, соисполнителей, при этом объем выполняемых лично указанным обществом обязательств по госконтракту должен составлять не менее 10% цены такого контракта. В ночь на 30 октября 2018 года при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.
бизнес, россия, мурманск, москва, михаил мишустин
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МУРМАНСК, МОСКВА, Михаил Мишустин
21:41 18.09.2025
 
Правительство определило подрядчика по удалению затонувшего дока ПД-50

Правительство определило подрядчика по удалению утонувшего дока ПД-50 в Мурманской области

© РИА Новости . Константин Чалабов
Вид на порт в Мурманске
Вид на порт в Мурманске - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Вид на порт в Мурманске. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство определило АО "Ленморниипроект" исполнителем проектных работ по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в Мурманской области, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Определить акционерное общество "Ленморниипроект" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта единственным исполнителем осуществляемой министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в 2025 и 2026 годах закупки работ, услуг по разработке документации по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50 в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Предельный срок, на который заключается государственный контракт на закупку работ, определен 30 декабря 2026 года.
Кроме того, из документа следует, что акционерное общество к исполнению госконтракта может привлекать субподрядчиков, соисполнителей, при этом объем выполняемых лично указанным обществом обязательств по госконтракту должен составлять не менее 10% цены такого контракта.
В ночь на 30 октября 2018 года при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.
