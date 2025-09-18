"Газпром нефть" приняла меры для стабилизации рынка топлива, заявил Дюков

https://1prime.ru/20250918/rynok-862419427.html

ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" для стабилизации топливного рынка России перенесла плановый ремонт на Омском НПЗ, максимизирует поставки топлива по стране, а также увеличила биржевые продажи с 15% до 17% от объемов производства, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Кабмин РФ ранее принял целый ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке - ограничен экспорт бензина, даны рекомендации производителям по корректировке графиков ремонтов НПЗ и увеличению поставок на российский рынок, напомнил Дюков. "Мы поддерживаем меры правительства. В свою очередь "Газпром нефть" уже перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ и максимизирует поставки моторных топлив на рынок РФ. В частности, в сентябре компания увеличит поставки бензинов на внутренний рынок на 14% к предыдущему году. Кроме того, для сдерживания роста оптовых цен на автобензины "Газпром нефть" увеличила их биржевую реализацию с 15% до 17% от объемов производства", - сообщил он в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. Сейчас норматив продаж на бирже для автомобильного бензина составляет 15% от производства, дизельного топлива - 16%. В отношении Дальнего Востока, где традиционно ситуация на топливном рынке более напряженная, Дюков отметил: "Дальний Восток - это не наш рынок, у нас нет там НПЗ. Тем не менее мы осуществляем туда поставки моторных топлив с Омского НПЗ как в рамках исполнения биржевых договоров, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями". Дюков также прокомментировал ситуацию с дизельным топливом в стране в части возможного перенаправления части экспорта на внутренний рынок, чтобы избежать возможных проблем, как полагают некоторые эксперты. "Для нашей компании поставки на внутренний рынок всегда являются безусловным приоритетом. Поэтому, если мы видим потребность в наращивании поставок дизеля на внутренний рынок, в том числе для сельхозпроизводителей, то мы поставляем в достаточных объемах", - пояснил он. Биржевые цены на бензин в России в августе обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в РФ был введен запрет на экспорт топлива). К концу месяца цены отступили от максимумов, но в сентябре вновь начался рекордный рост. С дизельным топливом до недавних пор ситуация была спокойной, однако в сентябре начали расти цены и на него. Розничные цены растут вслед за биржевыми, хотя и традиционно чуть более медленными темпами: к 15 сентября накопленный прирост средних по стране цен на бензин с начала года достиг 7,7%, тогда как инфляция составила 4,08%. Помимо указанных выше мер стабилизации топливного рынка, были предприняты и готовятся и другие меры, касающиеся, в частности, биржевых торгов. Так, Минфин РФ согласился поднять порог отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Также Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке. В Минэнерго РФ объяснили РИА Новости, что правила вводятся на время. Мера нацелена на охлаждение завышенного спроса в оптовом сегменте.

