Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов

2025-09-18T11:44+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минфин планирует в ближайшие годы снижать планку отсечения цены на нефть в бюджетном правиле, таким образом снижая зависимость от сырьевых котировок. "Мы идем сознательно к тому, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий", - добавил он. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.

