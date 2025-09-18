Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов - 18.09.2025
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов
2025-09-18T11:44+0300
экономика
нефть
финансы
антон силуанов
фнб
минфин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минфин планирует в ближайшие годы снижать планку отсечения цены на нефть в бюджетном правиле, таким образом снижая зависимость от сырьевых котировок. "Мы идем сознательно к тому, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий", - добавил он. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.
нефть, финансы, антон силуанов, фнб, минфин
Экономика, Нефть, Финансы, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин
11:44 18.09.2025
 
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что Минфин планирует в ближайшие годы снижать планку отсечения цены на нефть в бюджетном правиле, таким образом снижая зависимость от сырьевых котировок.
"Мы идем сознательно к тому, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий", - добавил он.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.
Силуанов призвал плавно пройти период планового охлаждения экономики
Экономика Нефть Финансы Антон Силуанов ФНБ Минфин
 
 
