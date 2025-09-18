https://1prime.ru/20250918/siluanov-862428329.html
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов
Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:44+0300
2025-09-18T11:44+0300
2025-09-18T11:44+0300
экономика
нефть
финансы
антон силуанов
фнб
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861994258_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_b505f17651ec99e7bfd58d63d3e7899d.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский бюджет должен быть мускулистым, защищенным от внешних воздействий, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Мы должны сделать бюджет более таким мускулистым, что называется, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Силуанов. Он напомнил, что Минфин планирует в ближайшие годы снижать планку отсечения цены на нефть в бюджетном правиле, таким образом снижая зависимость от сырьевых котировок. "Мы идем сознательно к тому, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий", - добавил он. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если же фактическая цена нефти складывается ниже этой планки отсечения, то, соответственно, привлекаются средства из ФНБ на финансирование расходов казны.
https://1prime.ru/20250918/siluanov-862424248.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861994258_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_cbadf33a01d77e7ac29b7f7ab7ce69cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, финансы, антон силуанов, фнб, минфин
Экономика, Нефть, Финансы, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов
Силуанов: бюджет России должен быть защищен от внешних воздействий