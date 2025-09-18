https://1prime.ru/20250918/ssha-862413527.html

Дальнобойщики из СНГ боятся работать в США из-за незнания английского

ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Многие водители из СНГ, работающие в США на дальних рейсах, опасаются отправляться в путь из-за плохого знания английского языка в связи с ужесточением миграционной политики в стране, рассказал РИА Новости дальнобойщик по имени Ринат, приехавший из Киргизии. "Многие дальнобойщики-иммигранты из бывшего СССР сейчас сидят дома без работы и боятся выезжать, потому что не знают английского", - сказал Ринат, который владеет компанией по грузоперевозкам и сам сидит за рулем грузовика. Ринат рассказал, что недавно по этой причине диспетчер отказалась выдать груз его сотруднику, в связи с чем ему пришлось искать нового водителя для доставки. "Ему поставили штамп "out of service." Теперь он не может работать на грузовике", - добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что эта ситуация касается абсолютно всех иммигрантов, не только из СНГ. "Если люди не знают английского, то нужно максимально его выучить. Если ты дальнобойщик, то надо выучить хотя бы основные термины и знать, что сказать, когда тебя остановят", - считает он. Ринат отметил, что особенно серьезные проверки в отношении водителей-мигрантов сейчас проводятся во Флориде. Они начались после недавней аварии, когда из-за неправильный действий дальнобойщика, выходца из Индии, на дороге погибли три человека. В результате, по словам Рината, многие отказываются ехать в штат, даже несмотря на хорошие условия. "Цены выросли, это выгодно, но нет людей, которые готовы туда ехать", - сказал он. По словам Рината, у иммиграционных офицеров есть все полномочия для ареста, даже если им просто не понравился ваш внешний вид. "Меня дважды останавливали на дороге и проверяли на знание английского языка, после чего отпускали. Полицейский требовал от меня показать документы компании, на машину и личные документы. Я показал их, и он мне сказал: "Вы можете ехать, извините за беспокойство", - рассказал Ринат. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 22 августа, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков". Министр транспорта США Шон Даффи 8 июля заявил, что власти запретят управлять грузовиками без знания английского языка.

