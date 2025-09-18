В конгресс США вызвали руководителей Discord, Steam, Twitch и Reddit
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу показаний о радикализации пользователей на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, говорится в заявлении комитета.
"Комер пригласил генеральных директоров Discord, Steam, Twitch и Reddit дать показания на пленарном заседании комитета 8 октября 2025 года. На слушании будет рассмотрен вопрос радикализации пользователей онлайн-форумов, включая случаи открытого подстрекательства к совершению политически мотивированных действий", - говорится в заявлении.
По словам Комера, убийство Кирка было политически мотивированным, в связи с чем конгресс обязан контролировать онлайн-платформы, которые радикалы могут использовать для продвижения политического насилия.
"Чтобы предотвратить дальнейшую радикализацию и насилие, генеральные директора Discord, Steam, Twitch и Reddit должны предстать перед комитетом по надзору и объяснить, какие действия они предпримут, чтобы гарантировать, что их платформы не будут использоваться в противоправных целях", - приводятся в заявлении комитета слова его председателя.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.