Мировые цены на нефть разнонаправленны из-за снижения процентной ставки США

2025-09-18T20:52+0300

экономика

рынок

нефть

сша

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером не показывают единой динамики, участники рынка оценивают снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки как сигнал о замедлении экономического роста Штатов, одного из крупнейших потребителей "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,37% - до 68,2 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI снижалась - на 0,14%, до 63,96 доллара. ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков. "Они сделали это (снизили базовую ставку - ред.) сейчас, потому что очевидно, что рост экономики замедляется", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке (Jorge Montepeque). Он также добавил, что "ФРС пытается восстановить экономический рост". "Избыток предложения и слабый спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, также сказались на рынке", - отмечает Рейтер со ссылкой на аналитиков.

сша

