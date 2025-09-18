https://1prime.ru/20250918/ssha-862467538.html
Мировые цены на нефть разнонаправленны из-за снижения процентной ставки США
Мировые цены на нефть разнонаправленны из-за снижения процентной ставки США - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть разнонаправленны из-за снижения процентной ставки США
Мировые цены на нефть в четверг вечером не показывают единой динамики, участники рынка оценивают снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:52+0300
2025-09-18T20:52+0300
2025-09-18T20:52+0300
экономика
рынок
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером не показывают единой динамики, участники рынка оценивают снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки как сигнал о замедлении экономического роста Штатов, одного из крупнейших потребителей "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,37% - до 68,2 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI снижалась - на 0,14%, до 63,96 доллара. ФРС США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков. "Они сделали это (снизили базовую ставку - ред.) сейчас, потому что очевидно, что рост экономики замедляется", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке (Jorge Montepeque). Он также добавил, что "ФРС пытается восстановить экономический рост". "Избыток предложения и слабый спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, также сказались на рынке", - отмечает Рейтер со ссылкой на аналитиков.
https://1prime.ru/20250918/tramp-862456869.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть, сша
Экономика, Рынок, Нефть, США
Мировые цены на нефть разнонаправленны из-за снижения процентной ставки США
Мировые цены на нефть разнонаправленны на опасениях замедления экономического роста США
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером не показывают единой динамики, участники рынка оценивают снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки как сигнал о замедлении экономического роста Штатов, одного из крупнейших потребителей "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,37% - до 68,2 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI снижалась - на 0,14%, до 63,96 доллара.
ФРС США
по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков.
"Они сделали это (снизили базовую ставку - ред.) сейчас, потому что очевидно, что рост экономики замедляется", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке (Jorge Montepeque). Он также добавил, что "ФРС пытается восстановить экономический рост".
"Избыток предложения и слабый спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, также сказались на рынке", - отмечает Рейтер
со ссылкой на аналитиков.
Трамп заявил, что снижение цен на нефть может помочь Украине