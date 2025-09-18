Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.09.2025
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Спецоперация на Украине
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным.
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом. Трамп заявил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
17:59 18.09.2025
 
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине

© AFP / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
Трамп заявил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине
Заголовок открываемого материала