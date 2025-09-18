https://1prime.ru/20250918/tramp-862456541.html
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:59+0300
2025-09-18T17:59+0300
2025-09-18T17:59+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом. Трамп заявил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862406861.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Трамп рассчитывал на скорое урегулирование на Украине из-за отношений с Путиным