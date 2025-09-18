https://1prime.ru/20250918/tramp-862456869.html
Трамп заявил, что снижение цен на нефть может помочь Украине
Трамп заявил, что снижение цен на нефть может помочь Украине - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что снижение цен на нефть может помочь Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:06+0300
2025-09-18T18:06+0300
2025-09-18T18:06+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
рф
запад
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ЛОНДОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта. "Если цена на нефть упадет, (президент РФ Владимир - ред.) Путин прекратит, у него не будет другого выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250918/dyukov-862419219.html
рф
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, запад, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что снижение цен на нефть может помочь Украине
Трамп считает, что украинский конфликт прекратится, когда упадет цена на нефть