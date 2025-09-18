https://1prime.ru/20250918/tramp-862469898.html

Трамп: Лондон поддержал предложение об отказе Европы от российского нефти

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы, передает агентство Рейтер. "(Премьер-министр Британии) Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть", - заявил Трамп на борту президентского самолета после визита в Британию.

