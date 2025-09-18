Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: Лондон поддержал предложение об отказе Европы от российского нефти - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп: Лондон поддержал предложение об отказе Европы от российского нефти
2025-09-18T21:49+0300
2025-09-18T21:49+0300
политика
нефть
европа
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы, передает агентство Рейтер. "(Премьер-министр Британии) Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть", - заявил Трамп на борту президентского самолета после визита в Британию.
21:49 18.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы, передает агентство Рейтер.
"(Премьер-министр Британии) Кир Стармер согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть", - заявил Трамп на борту президентского самолета после визита в Британию.
Мировые цены на нефть разнонаправленны из-за снижения процентной ставки США
