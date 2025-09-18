https://1prime.ru/20250918/tramp-862471094.html
Трамп считает, что падение цен на нефть "не оставит России выбора"
2025-09-18T22:24+0300
2025-09-18T22:24+0300
2025-09-18T22:40+0300
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что дальнейшее снижение цен на нефть "не оставит России выбора", кроме как согласиться на завершение украинского конфликта. "В конечном счете, если цены на нефть упадут, или Россия прекратит ее продавать, у них не останется другого выбора, кроме как согласиться (завершить конфликт - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого был опубликован в понедельник. При этом глава государства подчеркнул, что "был недоволен", узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС "закупали российскую нефть". "Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", - указал Трамп.Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
