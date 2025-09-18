https://1prime.ru/20250918/tramp-862471774.html

Санкции против Китая помогут завершить украинский конфликт, считает Трамп

Санкции против Китая помогут завершить украинский конфликт, считает Трамп - 18.09.2025, ПРАЙМ

Санкции против Китая помогут завершить украинский конфликт, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T22:53+0300

2025-09-18T22:53+0300

2025-09-18T22:53+0300

политика

нефть

мировая экономика

китай

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту на Украине. "Если бы они (европейские государства - ред.), например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое опубликовали в четверг.

https://1prime.ru/20250918/tramp-862471094.html

китай

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, китай, сша, украина, дональд трамп