Санкции против Китая помогут завершить украинский конфликт, считает Трамп
Санкции против Китая помогут завершить украинский конфликт, считает Трамп
2025-09-18T22:53+0300
политика
нефть
мировая экономика
китай
сша
украина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту на Украине. "Если бы они (европейские государства - ред.), например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое опубликовали в четверг.
китай
сша
украина
2025
Санкции против Китая помогут завершить украинский конфликт, считает Трамп
