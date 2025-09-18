https://1prime.ru/20250918/tramp-862473514.html

Трамп считает несвоевременным обращаться к Путину по ситуации на Украине

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, передает агентство Блумберг. "Мне кажется сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко", - ответил находившийся на борту президентского самолета Трамп на вопрос о прекращении огня. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

