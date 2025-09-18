Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь - 18.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X заявил, что на Украине начинается осознание использования страны НАТО в своих интересах. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T01:41+0300
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X заявил, что на Украине начинается осознание использования страны НАТО в своих интересах.“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.По словам профессора, в обман входят действия альянса, который с помощью нарратива о поддержке Украины стремится лишь затянуть конфликт.Как показал проведенный в августе опрос компанией Gallup, лишь 24 процента граждан Украины поддерживают продолжение военных действий, тогда как 69 процентов выступают за скорейшее урегулирование ситуации через переговоры.
01:41 18.09.2025
 
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь

Профессор Гленн Дизен: на Украине осознали, что НАТО использует их

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X заявил, что на Украине начинается осознание использования страны НАТО в своих интересах.
“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.
По словам профессора, в обман входят действия альянса, который с помощью нарратива о поддержке Украины стремится лишь затянуть конфликт.
Как показал проведенный в августе опрос компанией Gallup, лишь 24 процента граждан Украины поддерживают продолжение военных действий, тогда как 69 процентов выступают за скорейшее урегулирование ситуации через переговоры.
Заголовок открываемого материала