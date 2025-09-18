https://1prime.ru/20250918/ukraina-862409730.html
На Западе раскрыли, что украинцы стали думать о конфликте с Россией теперь
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X заявил, что на Украине начинается осознание использования страны НАТО в своих интересах.
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X заявил, что на Украине начинается осознание использования страны НАТО в своих интересах.“Я вижу, что все больше и больше украинцев понимают, несмотря на военную пропаганду, что НАТО использует их. В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов”, — отметил он.По словам профессора, в обман входят действия альянса, который с помощью нарратива о поддержке Украины стремится лишь затянуть конфликт.Как показал проведенный в августе опрос компанией Gallup, лишь 24 процента граждан Украины поддерживают продолжение военных действий, тогда как 69 процентов выступают за скорейшее урегулирование ситуации через переговоры.
