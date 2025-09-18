https://1prime.ru/20250918/yaponiya-862414825.html

В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Как сообщала в среду японская национальная туристическая организация, более 100 тысяч россиян посетили Японию за 8 месяцев 2025 года. Это более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. "(По итогам года - ред.) точно будет выше, чем в прошлом году. Интерес растет, он, в первую очередь, за счет более либеральных визовых правил, и за счет возможности бюджетных перелетов", - сказал Мурадян. При этом он добавил, что доступность авиаперелетов после введения КНР для россиян безвизового режима может оказаться под вопросом. Поскольку в основном граждане РФ летят в Японию китайскими перевозчиками, на фоне роста спроса на путешествия в Китай может возникнуть дефицит билетов, пояснил он. "Виза японская оформляется при самом худшем раскладе 7-10 дней, при нормальном - 3-5 дней. Отказов практически не бывает, Япония довольно лояльна", - сказал он. По словам Мурадяна, в среднем путешествие в Японию стоит 300-400 тысяч, но вполне можно уложиться и в 200 тысяч, если не брать насыщенную программу с переездами между городами.

