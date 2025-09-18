Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/yaponiya-862414825.html
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию - 18.09.2025, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию
Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T08:19+0300
2025-09-18T08:19+0300
туризм
бизнес
япония
китай
рф
атор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76034/96/760349616_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_734f0eef3f7957e27553c483619af364.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Как сообщала в среду японская национальная туристическая организация, более 100 тысяч россиян посетили Японию за 8 месяцев 2025 года. Это более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. "(По итогам года - ред.) точно будет выше, чем в прошлом году. Интерес растет, он, в первую очередь, за счет более либеральных визовых правил, и за счет возможности бюджетных перелетов", - сказал Мурадян. При этом он добавил, что доступность авиаперелетов после введения КНР для россиян безвизового режима может оказаться под вопросом. Поскольку в основном граждане РФ летят в Японию китайскими перевозчиками, на фоне роста спроса на путешествия в Китай может возникнуть дефицит билетов, пояснил он. "Виза японская оформляется при самом худшем раскладе 7-10 дней, при нормальном - 3-5 дней. Отказов практически не бывает, Япония довольно лояльна", - сказал он. По словам Мурадяна, в среднем путешествие в Японию стоит 300-400 тысяч, но вполне можно уложиться и в 200 тысяч, если не брать насыщенную программу с переездами между городами.
https://1prime.ru/20250917/rossijane-862369539.html
япония
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76034/96/760349616_35:0:306:203_1920x0_80_0_0_ca488796449b495318bec9e5c2664f51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, япония, китай, рф, атор, россия
Туризм, Бизнес, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, РФ, АТОР, РОССИЯ
08:19 18.09.2025
 
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к поездкам в Японию

АТОР: интерес россиян к поездкам в Японию растет из-за либеральных визовых правил

© flickr.com / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / OiMax
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Как сообщала в среду японская национальная туристическая организация, более 100 тысяч россиян посетили Японию за 8 месяцев 2025 года. Это более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.
"(По итогам года - ред.) точно будет выше, чем в прошлом году. Интерес растет, он, в первую очередь, за счет более либеральных визовых правил, и за счет возможности бюджетных перелетов", - сказал Мурадян.
При этом он добавил, что доступность авиаперелетов после введения КНР для россиян безвизового режима может оказаться под вопросом. Поскольку в основном граждане РФ летят в Японию китайскими перевозчиками, на фоне роста спроса на путешествия в Китай может возникнуть дефицит билетов, пояснил он.
"Виза японская оформляется при самом худшем раскладе 7-10 дней, при нормальном - 3-5 дней. Отказов практически не бывает, Япония довольно лояльна", - сказал он.
По словам Мурадяна, в среднем путешествие в Японию стоит 300-400 тысяч, но вполне можно уложиться и в 200 тысяч, если не брать насыщенную программу с переездами между городами.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Россияне рассказали, что хотели бы посмотреть в Китае
Вчера, 06:15
 
ТуризмБизнесЯПОНИЯКИТАЙРФАТОРРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала