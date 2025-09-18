Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые ответственные заемщики МФО в России - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/zaemschiki-862412090.html
Названы самые ответственные заемщики МФО в России
Названы самые ответственные заемщики МФО в России - 18.09.2025, ПРАЙМ
Названы самые ответственные заемщики МФО в России
Самые ответственные заемщики микрофинансовых организаций (МФО) в России живут в городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности, говорится в... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T05:42+0300
2025-09-18T05:42+0300
финансы
банки
общество
пермь
красноярск
челябинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862412090.jpg?1758163324
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Самые ответственные заемщики микрофинансовых организаций (МФО) в России живут в городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Самыми ответственными заемщиками можно назвать людей, живущих в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности. Каждый второй из них (50%) гасит займы досрочно, а пролонгацией пользуется только каждый пятый (20%)", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы 1,8 миллиона микрозаймов, выданных по всей России за восемь месяцев 2025 года. Также аналитики изучили заемщиков МФО в крупных городах. Так, выяснилось, что самые ответственные и расчетливые клиенты микрофинансовых организаций живут в Красноярске, Омске, Перми и Челябинске. Из всех российских городов-миллионников здесь больше всего тех, кто погашает займы досрочно, чтобы не переплачивать проценты -  их доля достигает 49%. Кроме того, жители Омска и Перми реже всего пролонгируют займы – в 21% случаев. "Напротив, жители Краснодара и Ростова-на-Дону наименее склонны погашать займы досрочно – такое поведение характерно для 46% местных клиентов МФО. И они чаще всего прибегают к пролонгации: это касается почти каждого четвертого займа (24%). Схожим образом ведут себя заемщики из Самары: доля досрочных погашений здесь составляет 46%, доля пролонгаций – 23%", - уточняется в исследовании. Аналитики  отмечают, что хотя грамотно оформленная пролонгация не считается дефолтом и не портит кредитную историю заемщика, она все же свидетельствует о том, что человек не готов погасить долг в изначально предусмотренный срок. "В Москве уровень досрочных погашений и пролонгаций оказался в точности таким же, как в целом по стране – 48% и 22% соответственно. А вот Санкт-Петербург немного уступает по доле займов, закрытых раньше срока (47%). Напротив, процент пролонгаций здесь чуть выше (23%)", - говорится в материалах. 
пермь
красноярск
челябинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, общество , пермь, красноярск, челябинск
Финансы, Банки, Общество , ПЕРМЬ, Красноярск, Челябинск
05:42 18.09.2025
 
Названы самые ответственные заемщики МФО в России

Webbankir: самые ответственные заемщики МФО живут в малых городах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Самые ответственные заемщики микрофинансовых организаций (МФО) в России живут в городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Самыми ответственными заемщиками можно назвать людей, живущих в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности. Каждый второй из них (50%) гасит займы досрочно, а пролонгацией пользуется только каждый пятый (20%)", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы 1,8 миллиона микрозаймов, выданных по всей России за восемь месяцев 2025 года.
Также аналитики изучили заемщиков МФО в крупных городах.
Так, выяснилось, что самые ответственные и расчетливые клиенты микрофинансовых организаций живут в Красноярске, Омске, Перми и Челябинске. Из всех российских городов-миллионников здесь больше всего тех, кто погашает займы досрочно, чтобы не переплачивать проценты -  их доля достигает 49%. Кроме того, жители Омска и Перми реже всего пролонгируют займы – в 21% случаев.
"Напротив, жители Краснодара и Ростова-на-Дону наименее склонны погашать займы досрочно – такое поведение характерно для 46% местных клиентов МФО. И они чаще всего прибегают к пролонгации: это касается почти каждого четвертого займа (24%). Схожим образом ведут себя заемщики из Самары: доля досрочных погашений здесь составляет 46%, доля пролонгаций – 23%", - уточняется в исследовании.
Аналитики  отмечают, что хотя грамотно оформленная пролонгация не считается дефолтом и не портит кредитную историю заемщика, она все же свидетельствует о том, что человек не готов погасить долг в изначально предусмотренный срок.
"В Москве уровень досрочных погашений и пролонгаций оказался в точности таким же, как в целом по стране – 48% и 22% соответственно. А вот Санкт-Петербург немного уступает по доле займов, закрытых раньше срока (47%). Напротив, процент пролонгаций здесь чуть выше (23%)", - говорится в материалах. 
 
ФинансыБанкиОбществоПЕРМЬКрасноярскЧелябинск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала