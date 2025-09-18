https://1prime.ru/20250918/zaemschiki-862412090.html

Названы самые ответственные заемщики МФО в России

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Самые ответственные заемщики микрофинансовых организаций (МФО) в России живут в городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Самыми ответственными заемщиками можно назвать людей, живущих в малых городах с населением до 50 тысяч человек и в сельской местности. Каждый второй из них (50%) гасит займы досрочно, а пролонгацией пользуется только каждый пятый (20%)", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы 1,8 миллиона микрозаймов, выданных по всей России за восемь месяцев 2025 года. Также аналитики изучили заемщиков МФО в крупных городах. Так, выяснилось, что самые ответственные и расчетливые клиенты микрофинансовых организаций живут в Красноярске, Омске, Перми и Челябинске. Из всех российских городов-миллионников здесь больше всего тех, кто погашает займы досрочно, чтобы не переплачивать проценты - их доля достигает 49%. Кроме того, жители Омска и Перми реже всего пролонгируют займы – в 21% случаев. "Напротив, жители Краснодара и Ростова-на-Дону наименее склонны погашать займы досрочно – такое поведение характерно для 46% местных клиентов МФО. И они чаще всего прибегают к пролонгации: это касается почти каждого четвертого займа (24%). Схожим образом ведут себя заемщики из Самары: доля досрочных погашений здесь составляет 46%, доля пролонгаций – 23%", - уточняется в исследовании. Аналитики отмечают, что хотя грамотно оформленная пролонгация не считается дефолтом и не портит кредитную историю заемщика, она все же свидетельствует о том, что человек не готов погасить долг в изначально предусмотренный срок. "В Москве уровень досрочных погашений и пролонгаций оказался в точности таким же, как в целом по стране – 48% и 22% соответственно. А вот Санкт-Петербург немного уступает по доле займов, закрытых раньше срока (47%). Напротив, процент пролонгаций здесь чуть выше (23%)", - говорится в материалах.

