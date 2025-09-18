https://1prime.ru/20250918/zakharova-862448541.html
Украина могла бы создать многое на деньги, уходящие на конфликт, заявил МИД
Украина могла бы создать многое на деньги, уходящие на конфликт, заявил МИД - 18.09.2025, ПРАЙМ
Украина могла бы создать многое на деньги, уходящие на конфликт, заявил МИД
Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:03+0300
2025-09-18T16:03+0300
2025-09-18T16:03+0300
спецоперация на украине
общество
мировая экономика
украина
киев
рф
мария захарова
такер карлсон
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Начгенштаба ВСУ Андрей Гнатов ранее заявил, что один день конфликта обходится Киеву в 172 миллиона долларов, на эти данные ссылается Захарова. "Один день – 172 миллиона долларов. Вы вообще представляете, сколько всего на эти деньги могла бы Украина создать, не поведись она на уговоры, на вот эти сладкоголосые речи британских и других англо-саксонских сирен? Но другое дело, кто бы дал им эти деньги, если бы надо было развивать Украину мирную", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, эти деньги даются Киеву для того, чтобы уничтожать Украину. При этом потребность киевского режима в финансировании достигла настоящей страсти и мании. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://1prime.ru/20250918/lavrov-862447988.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, киев, рф, мария захарова, такер карлсон, владимир путин, мид рф, всу
Спецоперация на Украине, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, РФ, Мария Захарова, Такер Карлсон, Владимир Путин, МИД РФ, ВСУ
Украина могла бы создать многое на деньги, уходящие на конфликт, заявил МИД
Захарова: Украина могла бы создать многое на деньги, которые тратит на конфликт