В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией
2025-09-18T02:49+0300
спецоперация на украине
москва
украина
финляндия
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X..“Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.”, — отметил он. В Москве неоднократно подчеркивали, что попытки давления на Россию в вопросе украинского конфликта не принесут результата.Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на готовность России обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Несмотря на это, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свое предложение, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, Зеленский отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.
