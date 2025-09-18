https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862410344.html

В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией

2025-09-18T02:49+0300

2025-09-18T02:49+0300

2025-09-18T02:49+0300

спецоперация на украине

москва

украина

финляндия

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X..“Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.”, — отметил он. В Москве неоднократно подчеркивали, что попытки давления на Россию в вопросе украинского конфликта не принесут результата.Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на готовность России обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Несмотря на это, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свое предложение, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, Зеленский отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250918/ukraina-862409730.html

2025

