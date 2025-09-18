Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией - 18.09.2025
В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией
Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.."Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.", — отметил он. В Москве неоднократно подчеркивали, что попытки давления на Россию в вопросе украинского конфликта не принесут результата.Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на готовность России обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Несмотря на это, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свое предложение, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, Зеленский отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.
В Финляндии набросились на Зеленского за решение по конфликту с Россией

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР, но он продолжает служить военной элите, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X..
“Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты.”, — отметил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что попытки давления на Россию в вопросе украинского конфликта не принесут результата.
Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на готовность России обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Несмотря на это, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свое предложение, озвученное на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.
Кроме того, Зеленский отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.
Спецоперация на Украине
 
 
