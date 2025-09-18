https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862412190.html

Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского

Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского - 18.09.2025, ПРАЙМ

Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского

Министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша привело в недоумение высказывание Владимира Зеленского о беззащитности Варшавы, сообщает портал... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T05:54+0300

2025-09-18T05:54+0300

2025-09-18T05:54+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

польша

военные

обучение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша привело в недоумение высказывание Владимира Зеленского о беззащитности Варшавы, сообщает портал RMF24.Во вторник глава киевского режима заявил в интервью Sky News, что Польша будет не способна спасти людей в случае массированной атаки."Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности. Я всегда говорил, что если возникнет необходимость, то будет применено оружие", — отметил Косиняк-Камыш.Зеленский в том же интервью рассказал, что украинских военных перестали отправлять в Польшу на обучение, и призвал польских солдат проходить обучение на Украине.

https://1prime.ru/20250903/polsha-861716207.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, польша, военные, обучение