Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского
Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша привело в недоумение высказывание Владимира Зеленского о беззащитности Варшавы, сообщает портал RMF24.Во вторник глава киевского режима заявил в интервью Sky News, что Польша будет не способна спасти людей в случае массированной атаки."Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности. Я всегда говорил, что если возникнет необходимость, то будет применено оружие", — отметил Косиняк-Камыш.Зеленский в том же интервью рассказал, что украинских военных перестали отправлять в Польшу на обучение, и призвал польских солдат проходить обучение на Украине.
Новости
ru-RU
