Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского - 18.09.2025
Спецоперация на Украине
Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского
2025-09-18T05:54+0300
2025-09-18T05:54+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
польша
военные
обучение
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша привело в недоумение высказывание Владимира Зеленского о беззащитности Варшавы, сообщает портал RMF24.Во вторник глава киевского режима заявил в интервью Sky News, что Польша будет не способна спасти людей в случае массированной атаки."Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности. Я всегда говорил, что если возникнет необходимость, то будет применено оружие", — отметил Косиняк-Камыш.Зеленский в том же интервью рассказал, что украинских военных перестали отправлять в Польшу на обучение, и призвал польских солдат проходить обучение на Украине.
05:54 18.09.2025
 
Министра обороны Польши разозлило дерзкое заявления Зеленского

Косиняк-Камыш: слова Зеленского о беззащитности Польши не отражают реальность

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша привело в недоумение высказывание Владимира Зеленского о беззащитности Варшавы, сообщает портал RMF24.
Во вторник глава киевского режима заявил в интервью Sky News, что Польша будет не способна спасти людей в случае массированной атаки.
"Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности. Я всегда говорил, что если возникнет необходимость, то будет применено оружие", — отметил Косиняк-Камыш.
Зеленский в том же интервью рассказал, что украинских военных перестали отправлять в Польшу на обучение, и призвал польских солдат проходить обучение на Украине.
