"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове - 18.09.2025
"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове
"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове
Владимир Зеленский уничтожает жителей Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский уничтожает жителей Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.Так политик отреагировал на кадры насильственной мобилизации в Харькове. На записи видно, как волокут мужчину по земле и пытаются усадить его в автомобиль.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В рамках этих мер был ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 18 мая вступил в силу закон, усиливающий мобилизационные мероприятия.
Спецоперация на Украине
13:48 18.09.2025
 
"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове

Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский уничтожает жителей Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.
Так политик отреагировал на кадры насильственной мобилизации в Харькове. На записи видно, как волокут мужчину по земле и пытаются усадить его в автомобиль.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В рамках этих мер был ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 18 мая вступил в силу закон, усиливающий мобилизационные мероприятия.
Спецоперация на УкраинеХАРЬКОВУКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
