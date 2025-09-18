https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862438333.html

"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове

Владимир Зеленский уничтожает жителей Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский уничтожает жителей Украины, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы. А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым", — написал он.Так политик отреагировал на кадры насильственной мобилизации в Харькове. На записи видно, как волокут мужчину по земле и пытаются усадить его в автомобиль.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В рамках этих мер был ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 18 мая вступил в силу закон, усиливающий мобилизационные мероприятия.

