"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам - 19.09.2025
"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам
"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам
Интернет-ресурс "Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам, выяснило РИА Новости. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Интернет-ресурс "Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам, выяснило РИА Новости. В настоящее время на сайте "Автокод" есть возможность проверить автомобиль по VIN, госномеру и номеру кузова (для японских автомобилей). Ранее на сайте также можно было проверить и автовладельца. В январе в офисе IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга проходили оперативные мероприятия. По данным местных СМИ, причиной обысков якобы могло стать несанкционированное разглашение персональных данных. SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге. "Автокод" и "Автокод Профи" - проекты IT-компании.
Происшествия, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА
14:45 19.09.2025
 
"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам

"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам после обысков у разработчика

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Интернет-ресурс "Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам, выяснило РИА Новости.
В настоящее время на сайте "Автокод" есть возможность проверить автомобиль по VIN, госномеру и номеру кузова (для японских автомобилей). Ранее на сайте также можно было проверить и автовладельца.
В январе в офисе IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга проходили оперативные мероприятия. По данным местных СМИ, причиной обысков якобы могло стать несанкционированное разглашение персональных данных.
SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге. "Автокод" и "Автокод Профи" - проекты IT-компании.
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
