МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Интернет-ресурс "Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам, выяснило РИА Новости. В настоящее время на сайте "Автокод" есть возможность проверить автомобиль по VIN, госномеру и номеру кузова (для японских автомобилей). Ранее на сайте также можно было проверить и автовладельца. В январе в офисе IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга проходили оперативные мероприятия. По данным местных СМИ, причиной обысков якобы могло стать несанкционированное разглашение персональных данных. SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге. "Автокод" и "Автокод Профи" - проекты IT-компании.

