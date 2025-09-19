https://1prime.ru/20250919/dollar-862456323.html

"Не удержат". Эксперт назвал три сценария для рубля в октябре

"Не удержат". Эксперт назвал три сценария для рубля в октябре

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Строить точные прогнозы поведения рубля сложно даже на коротки срок – слишком быстро меняется рынок. Однако предположить возможные сценарии развития ситуации с той или иной долей вероятности можно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор "ЕЮС" Андрей Голощапов."Скорее всего, в октябре стоит ждать медленного движения рубля в сторону ослабления в диапазоне 95-105 рублей за доллар и выше. Очередные ценовые пики могут происходить под влиянием внешней конъюнктуры рынка, хотя Банк России максимально будет сдерживать падение рубля", - считает он.Среди негативных факторов стоит назвать санкционное давление и мировую изоляцию. Сохраняется угроза вторичных санкций, Соединённые Штаты постоянно разрабатывают меры против банков и компаний, сотрудничающих с Россией, и каждая новая мера скажется на падении стоимости рубля.На отечественную валюту не в лучшую сторону влияют проблемы с проведением международных финансовых операций, заморозка активов и разрыв логистических цепочек.Кроме того, нельзя не учитывать фактор снижения экспортной выручки из-за падения спроса на нефть и газ. Сократится добыча нефти и нефтепродуктов из-за сокращения спроса -- сократится и валютная выручка.С понижением ключевой ставки постепенно будет расширяться производство и расти потребительский спрос, а для увеличения импорта нужна будет иностранная валюта.Осенний сезон начался с роста доллара и евро, и в октябре он вряд ли остановится. Если летом рубль достиг максимума за два года, то сейчас он стремительно возвращается к прежним низким значениям. Снижение ключевой ставки и отмена нормативов возврата валютной выручки экспортёров будет активно этому способствовать. Отсутствие интереса в рублёвых вложениях для инвесторов и рост потребности в иностранной валюте внутри страны приводят к финансовому дисбалансу, полагает эксперт.На ослаблении рубля скажется еще один нюанс: исходя из существующего механизма бюджетного правила, Минфин продаёт юани и покупает рубли для покрытия дефицита. То есть, парадокс в том, что государство способствует понижению курса собственной валюты. Жёсткая монетарная политика регулятора связана с высокими инфляционными ожиданиями и стремлением к снижению инфляции в 2026 году.Но есть и позитивные факторы, которые будут сдерживать рубль от падения. Высокая ключевая ставка в 16% делает рублёвые вложения привлекательными и сдерживает спекулятивные атаки. ЦБ наверняка будет использовать все доступные инструменты для удерживания национальной денежной единицы, в том числе может вернуть обязательную продажу валютной выручки для экспортёров.Профицит торгового баланса остаётся значительным, а это означает, что в страну будет поступать больше валюты, чем уходить.Очередные пики (всплески курса доллара и евро) будут происходить во время объявления новых санкций (особенно против банков), а также из-за падения цен на нефть.Высок риск реакции рубля в периоды повышенной волотильности на мировых рынках на фоне проблем в мировой экономике (Китай, США).В итоге, возможны три сценария развития событий."В целом, в октябре рубль продолжит падение, но при поддержке Министерства финансов и Центрального Банка и без резкого негатива со стороны внешней политики заметного скачки российской валюты всё-таки ждать не стоит", - заключил Голощапов.

