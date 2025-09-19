Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862520697.html
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт - 19.09.2025, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт
Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T17:32+0300
2025-09-19T18:36+0300
нефть
китай
индия
сша
сергей кауфман
урсула фон дер ляйен
ес
финам
роснефть
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций планирует вводить ограничения против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний третьих стран, включая Китай, работающих с российской нефтью. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", также под санкции попали еще 118 судов, якобы перевозящих нефть из России. "Мы не ожидаем, что новые санкции как-то смогут повлиять на российский нефтяной экспорт или мировой рынок нефти. Это уже не первые ограничения ЕС против третьих стран. Напомним, что в одном из прошлых пакетов под ограничения попал, например, индийский НПЗ Nayara, что не мешает ему продолжать покупать и перерабатывать российскую нефть", - сказал эксперт. Кауфман добавил, что зачастую может возникать парадоксальная ситуация, при которой попавшей под санкции компании не остается ничего, кроме как продолжать взаимодействовать с российской нефтью, так как другие виды деятельности могут быть теперь ограничены. "В последние месяцы и Индия, и Китай неоднократно заявляли о своей приверженности российским углеводородам. На этом фоне показательно, что обе страны не отказываются от российской нефти даже из-за давления США. На фоне давления со стороны Штатов ограничения ЕС выглядят менее действенными", - заключил эксперт. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862518894.html
китай
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, индия, сша, сергей кауфман, урсула фон дер ляйен, ес, финам, роснефть, мировая экономика
Нефть, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, Сергей Кауфман, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Финам, Роснефть, Мировая экономика
17:32 19.09.2025 (обновлено: 18:36 19.09.2025)
 
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт

Кауфман: новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций планирует вводить ограничения против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний третьих стран, включая Китай, работающих с российской нефтью. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", также под санкции попали еще 118 судов, якобы перевозящих нефть из России.
"Мы не ожидаем, что новые санкции как-то смогут повлиять на российский нефтяной экспорт или мировой рынок нефти. Это уже не первые ограничения ЕС против третьих стран. Напомним, что в одном из прошлых пакетов под ограничения попал, например, индийский НПЗ Nayara, что не мешает ему продолжать покупать и перерабатывать российскую нефть", - сказал эксперт.
Кауфман добавил, что зачастую может возникать парадоксальная ситуация, при которой попавшей под санкции компании не остается ничего, кроме как продолжать взаимодействовать с российской нефтью, так как другие виды деятельности могут быть теперь ограничены.
"В последние месяцы и Индия, и Китай неоднократно заявляли о своей приверженности российским углеводородам. На этом фоне показательно, что обе страны не отказываются от российской нефти даже из-за давления США. На фоне давления со стороны Штатов ограничения ЕС выглядят менее действенными", - заключил эксперт.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Эксперт оценил возможность отказа ЕС от импорта СПГ из России
16:55
 
НефтьКИТАЙИНДИЯСШАСергей КауфманУрсула фон дер ЛяйенЕСФинамРоснефтьМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала