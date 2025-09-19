https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862520697.html

Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций планирует вводить ограничения против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний третьих стран, включая Китай, работающих с российской нефтью. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", также под санкции попали еще 118 судов, якобы перевозящих нефть из России. "Мы не ожидаем, что новые санкции как-то смогут повлиять на российский нефтяной экспорт или мировой рынок нефти. Это уже не первые ограничения ЕС против третьих стран. Напомним, что в одном из прошлых пакетов под ограничения попал, например, индийский НПЗ Nayara, что не мешает ему продолжать покупать и перерабатывать российскую нефть", - сказал эксперт. Кауфман добавил, что зачастую может возникать парадоксальная ситуация, при которой попавшей под санкции компании не остается ничего, кроме как продолжать взаимодействовать с российской нефтью, так как другие виды деятельности могут быть теперь ограничены. "В последние месяцы и Индия, и Китай неоднократно заявляли о своей приверженности российским углеводородам. На этом фоне показательно, что обе страны не отказываются от российской нефти даже из-за давления США. На фоне давления со стороны Штатов ограничения ЕС выглядят менее действенными", - заключил эксперт. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

