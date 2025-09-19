https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862531013.html

Нефть дешевеет на ослаблении спроса

Нефть дешевеет на ослаблении спроса

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на фоне ослабления спроса на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,1% - до 66,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 62,47 доллара. За неделю Brent подешевела - на 0,49%, WTI подорожала - на 0,18%. "Что касается спроса, то все энергетические агентства, включая Управление энергетической информации США, выразили озабоченность по поводу ослабления спроса, что сдерживает ожидания значительного роста цен в краткосрочной перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы. "Сезон производственных оборотов нефтеперерабатывающих заводов приведет к дальнейшему сокращению спроса", - отметил глава Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, заявление которого цитирует Рейтер. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 сентября их число выросло на две - до 418.

