Источник рассказал о работе делегации ОПЕК в Вене
Источник рассказал о работе делегации ОПЕК в Вене
2025-09-19T21:30+0300
2025-09-19T21:30+0300
2025-09-19T21:30+0300
нефть
вена
опек
мировая экономика
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Делегаты ОПЕК провели 18-19 сентября встречу в Вене, где обсудили обновление оценок производственных мощностей членов ОПЕК+, планируют встретиться снова в октябре, следует из слов источника РИА Новости в одной из делегаций. "Мы работаем над оценкой, мы встретимся снова", - сказал собеседник агентства по итогам встречи. Он добавил, что следующая встреча по этому вопросу ожидается "в следующем месяце". ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.
вена
