Источник рассказал о работе делегации ОПЕК в Вене - 19.09.2025
Источник рассказал о работе делегации ОПЕК в Вене
2025-09-19T21:30+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Делегаты ОПЕК провели 18-19 сентября встречу в Вене, где обсудили обновление оценок производственных мощностей членов ОПЕК+, планируют встретиться снова в октябре, следует из слов источника РИА Новости в одной из делегаций. "Мы работаем над оценкой, мы встретимся снова", - сказал собеседник агентства по итогам встречи. Он добавил, что следующая встреча по этому вопросу ожидается "в следующем месяце". ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.
Источник рассказал о работе делегации ОПЕК в Вене

ОПЕК работает над новым механизмом оценки нефтедобычи

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Делегаты ОПЕК провели 18-19 сентября встречу в Вене, где обсудили обновление оценок производственных мощностей членов ОПЕК+, планируют встретиться снова в октябре, следует из слов источника РИА Новости в одной из делегаций.
"Мы работаем над оценкой, мы встретимся снова", - сказал собеседник агентства по итогам встречи. Он добавил, что следующая встреча по этому вопросу ожидается "в следующем месяце".
ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.
Нефть дешевеет на ослаблении спроса
Заголовок открываемого материала