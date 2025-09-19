https://1prime.ru/20250919/es-862510921.html
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
2025-09-19T15:04+0300
энергетика
нефть
урсула фон дер ляйен
роснефть
газпром нефть
ек
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Евросоюз в 19-м пакете санкций вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
