ЕС введет санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть
ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:07+0300
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы вводим санкции против еще 118 судов теневого флота. В общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
