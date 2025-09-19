https://1prime.ru/20250919/es-862511248.html

ЕС введет санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть

энергетика

нефть

урсула фон дер ляйен

ес

ек

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы вводим санкции против еще 118 судов теневого флота. В общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.

