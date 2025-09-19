https://1prime.ru/20250919/filippiny--862516581.html

Филиппины намерены заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

2025-09-19T16:10+0300

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Филиппины намерены развивать сеть соглашений о свободной торговле и открыты к тому, чтобы заключить такое соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) с целью диверсификации товарооборота, заявил заместитель министра торговли и промышленности Республики Филиппины Алан Хепти. "Мы исходим из того, что до 2035 года на Филиппинах действует национальная стратегия развития экономики, и важное место в этой стратегии занимает развитие сети соглашений о свободной торговле. Естественно, в контексте этой стратегии соглашение о свободной торговле с ЕАЭС также имеет место, здесь наше видение достаточное четкое. Мы исходим из того, что мы открыты к тому, чтобы диверсифицировать наш товарооборот и наши торгово-экономические отношения", - заявил он журналистам в кулуарах пленарного заседания Совместной Российско-Филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Замминистра добавил, что Манила в настоящее время также ведет переговоры о свободной торговле с ЕС, Чили, Канадой и ОАЭ.

