В России отзовут 17,7 тысячи автомобилей Geely Emgrand - 19.09.2025, ПРАЙМ
В России отзовут 17,7 тысячи автомобилей Geely Emgrand
В России отзовут 17,7 тысячи автомобилей Geely Emgrand - 19.09.2025, ПРАЙМ
В России отзовут 17,7 тысячи автомобилей Geely Emgrand
Официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО "Джили-Моторс" отзывает 17,7 тыс автомобилей Emgrand в России из-за возможных проблем с... | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО "Джили-Моторс" отзывает 17,7 тыс автомобилей Emgrand в России из-за возможных проблем с деформацией топливного бака, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Geely... Отзыву подлежат 17736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.Причина отзыва транспортных средств - при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его.Как уточнил Росстандарт, на всех транспортных средствах, подлежащих отзыву, будет проведена проверка и заменена крышка заливной горловины топливного бака, а также проверка системы вентиляции и состояния топливного бака. При этом в случае выявления повреждения будет проведена замена топливного бака и его компонентов."Уполномоченные представители изготовителя ООО "Джили-Моторс" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.Также определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, можно и самостоятельно, сверив VIN-код машины с перечнем на сайте Росстандарта, либо на сайте Auto.ru при помощи специального сервиса.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, заключает ведомство.
Новости
бизнес, россия, рф, geely, росстандарт, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Geely, Росстандарт, Авто
11:21 19.09.2025
 
В России отзовут 17,7 тысячи автомобилей Geely Emgrand

Росстандарт отозвал автомобили Geely Emgrand из-за возможной деформации топливного бака

© РИА Новости . Алексей ЗахаровАвтомобиль Geely Emgrand GT
Автомобиль Geely Emgrand GT - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Автомобиль Geely Emgrand GT. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Захаров
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО "Джили-Моторс" отзывает 17,7 тыс автомобилей Emgrand в России из-за возможных проблем с деформацией топливного бака, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Geely... Отзыву подлежат 17736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
Причина отзыва транспортных средств - при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его.
Как уточнил Росстандарт, на всех транспортных средствах, подлежащих отзыву, будет проведена проверка и заменена крышка заливной горловины топливного бака, а также проверка системы вентиляции и состояния топливного бака. При этом в случае выявления повреждения будет проведена замена топливного бака и его компонентов.
"Уполномоченные представители изготовителя ООО "Джили-Моторс" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.
Также определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, можно и самостоятельно, сверив VIN-код машины с перечнем на сайте Росстандарта, либо на сайте Auto.ru при помощи специального сервиса.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, заключает ведомство.
Бизнес
 
 
