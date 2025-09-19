Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-09-19T11:19+0300
2025-09-19T12:02+0300
политика
мировая экономика
иран
мид
мировая экономика, иран, мид
Политика, Мировая экономика, ИРАН, МИД
11:19 19.09.2025 (обновлено: 12:02 19.09.2025)
 
В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций

Хатибзаде назвал призывы к восстановлению санкций против Ирана предлогом для эскалации

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Призывы европейцев к восстановлению санкций против Ирана - предлог для эскалации, это стратегически неверно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, отметив, что это выведет международные отношения на новый уровень непредсказуемости.
"Призывы европейцев к восстановлению санкций - это новый предлог для эскалации международных отношений. То, то делают европейцы, - политически мотивировано, нелегитимно, незаконно, согласно международному праву, и стратегически неверно", - сказал Хатибзаде журналистам.
Он отметил, что пытаясь восстановить санкции против Ирана, "европейцы выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщил, что Тегеран выступил с предложением к "евротройке" по поводу того, как избежать кризисную ситуацию в предстоящие дни, а также призвал СБ ООН "вмешаться и выбрать дипломатию вместо конфронтации" на фоне предстоящего голосования в Совбезе по теме санкций против Ирана.
Ранее председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея сообщила, что СБ проголосует в пятницу по проекту резолюции об иранских санкциях: если документ утвердят, режим прекращения рестрикций продолжится, если нет - санкции возобновятся.
При этом санкции возобновятся не сразу, если документ утвердят: они буду восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано Британией, Францией и Германией 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.
Антониу Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана
16 сентября, 20:39
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНМИД
 
 
Заголовок открываемого материала