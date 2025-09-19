https://1prime.ru/20250919/iran-862494890.html

В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций

В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций - 19.09.2025, ПРАЙМ

В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций

Призывы европейцев к восстановлению санкций против Ирана - предлог для эскалации, это стратегически неверно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T11:19+0300

2025-09-19T11:19+0300

2025-09-19T12:02+0300

политика

мировая экономика

иран

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Призывы европейцев к восстановлению санкций против Ирана - предлог для эскалации, это стратегически неверно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, отметив, что это выведет международные отношения на новый уровень непредсказуемости."Призывы европейцев к восстановлению санкций - это новый предлог для эскалации международных отношений. То, то делают европейцы, - политически мотивировано, нелегитимно, незаконно, согласно международному праву, и стратегически неверно", - сказал Хатибзаде журналистам.Он отметил, что пытаясь восстановить санкции против Ирана, "европейцы выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости".Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщил, что Тегеран выступил с предложением к "евротройке" по поводу того, как избежать кризисную ситуацию в предстоящие дни, а также призвал СБ ООН "вмешаться и выбрать дипломатию вместо конфронтации" на фоне предстоящего голосования в Совбезе по теме санкций против Ирана.Ранее председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея сообщила, что СБ проголосует в пятницу по проекту резолюции об иранских санкциях: если документ утвердят, режим прекращения рестрикций продолжится, если нет - санкции возобновятся.При этом санкции возобновятся не сразу, если документ утвердят: они буду восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано Британией, Францией и Германией 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.

https://1prime.ru/20250916/guterresh-862357133.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, мид