В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций
В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций - 19.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций
Призывы европейцев к восстановлению санкций против Ирана - предлог для эскалации, это стратегически неверно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана
2025-09-19T11:19+0300
2025-09-19T11:19+0300
2025-09-19T12:02+0300
политика
мировая экономика
иран
мид
ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Призывы европейцев к восстановлению санкций против Ирана - предлог для эскалации, это стратегически неверно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, отметив, что это выведет международные отношения на новый уровень непредсказуемости."Призывы европейцев к восстановлению санкций - это новый предлог для эскалации международных отношений. То, то делают европейцы, - политически мотивировано, нелегитимно, незаконно, согласно международному праву, и стратегически неверно", - сказал Хатибзаде журналистам.Он отметил, что пытаясь восстановить санкции против Ирана, "европейцы выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости".Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщил, что Тегеран выступил с предложением к "евротройке" по поводу того, как избежать кризисную ситуацию в предстоящие дни, а также призвал СБ ООН "вмешаться и выбрать дипломатию вместо конфронтации" на фоне предстоящего голосования в Совбезе по теме санкций против Ирана.Ранее председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея сообщила, что СБ проголосует в пятницу по проекту резолюции об иранских санкциях: если документ утвердят, режим прекращения рестрикций продолжится, если нет - санкции возобновятся.При этом санкции возобновятся не сразу, если документ утвердят: они буду восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано Британией, Францией и Германией 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.
иран
мировая экономика, иран, мид
Политика, Мировая экономика, ИРАН, МИД
В МИД Ирана прокомментировали призывы ЕС к восстановлению санкций
Хатибзаде назвал призывы к восстановлению санкций против Ирана предлогом для эскалации
