ЕС ужесточит экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии

2025-09-19T15:28+0300
2025-09-19T15:28+0300
2025-09-19T15:28+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, соли и руды в наши запреты на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - заявила Каллас в соцсети Х.
