https://1prime.ru/20250919/kallas-862512915.html

ЕС ужесточит экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии

ЕС ужесточит экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии - 19.09.2025, ПРАЙМ

ЕС ужесточит экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии

ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T15:28+0300

2025-09-19T15:28+0300

2025-09-19T15:28+0300

экономика

нефть

россия

китай

индия

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859669411_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_a669c4f96c605a013644709959f99d84.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, соли и руды в наши запреты на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - заявила Каллас в соцсети Х.

https://1prime.ru/20250919/ek--862512218.html

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, китай, индия, кая каллас, ес