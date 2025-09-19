https://1prime.ru/20250919/kolhoz-862480908.html

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" предложил мировое соглашение

экономика

россия

промышленность

приморье

рф

росрыболовство

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" предложил заключить мировое соглашение и передать активы и суда государству в ходе предварительного заседания в пятницу в Арбитражном суде Приморья по иску Генпрокуратуры РФ к рыбодобытчику "Восток-1", иностранным инвесторам и ряду ответчиков на более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу суд приступил к предварительному разбирательству. "Учитывая, что задачей подготовки дела к судебному разбирательству также является примирение сторон, мы просим отложить судебное разбирательство для урегулирования вопроса мирным путем... Чтобы сохранить предприятие и оставить такое важное направление, как глубоководный промысел, сохранить рабочие места, общество... акционеры готовы подписать мировое соглашение, первый проект которого был направлен в прокуратуру", - заявил в суде представитель рыбодобытчика. "Я как третье лицо, которое обладает акциями компании, и представитель Александра Александровича Передни, который также обладает акциями компании, мы хотели бы сделать заявление, что мы в добровольном порядке отказываемся от акций. Компания полностью все готова передать в адрес государства, лишь бы компания была сохранена и люди сохранили свою работу... Мы полностью хотим передать все активы, акции, все суда", - заявил на заседании работник АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" Петр Пронь. С аналогичными заявлениями выступили и другие представители ответчиков. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

приморье

рф

2025

Новости

россия, промышленность, приморье, рф, росрыболовство