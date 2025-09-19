Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы - 19.09.2025
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация",... | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора". "Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX. Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.
11:57 19.09.2025
 
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы

Медведев назвал Совет Европы «странной и бессмысленной организацией»

© РИА Новости . Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора".
"Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX.
Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Медведев напомнил об увеличении МРОТ к 2030 году
16 сентября, 18:07
 
