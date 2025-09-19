https://1prime.ru/20250919/medvedev-862498322.html
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы
19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора". "Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX. Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы
