Медведев высказался о выходе России из Совета Европы

Медведев высказался о выходе России из Совета Европы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация",... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T11:57+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

украина

дмитрий медведев

совет европы

совбез

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора". "Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX. Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.

