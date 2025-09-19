https://1prime.ru/20250919/medvedev-862501305.html

Медведев прокомментировал проект резолюции Совета Европы по Украине

Медведев прокомментировал проект резолюции Совета Европы по Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал проект резолюции Совета Европы по Украине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о публикации Советом Европы проекта конвенции о создании международной... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:23+0300

2025-09-19T12:23+0300

2025-09-19T12:23+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

украина

дмитрий медведев

совет европы

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о публикации Советом Европы проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины, заявил, что речь идет о попытках рождения очередного антироссийского квазисудебного органа. "Де-факто речь идет о попытках рождения под "зонтиком" комитета министров СЕ очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание с нашей страны компенсаций за некие "последствия агрессии против Киева", - написал Медведев в своём канале в Max. Также зампред Совбеза отметил, что инициативу планируется финансировать из бюджета стран, которые одобрят проект, однако свободных средств у европейских стран сейчас нет. "Запланировано финансирование "ценной инициативы" из бюджета государств, которым придет в голову одобрить всю эту галиматью. Здесь, однако, креативная мысль начинает буксовать и метаться - свободных средств у стагнирующих европейцев, поставивших все на "стратегическое поражение России", сейчас нет", - написал Медведев.

https://1prime.ru/20250919/medvedev-862498322.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, украина, дмитрий медведев, совет европы, совбез