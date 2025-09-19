https://1prime.ru/20250919/mid-862531185.html
МИД: Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС, несмотря на нападения ВСУ
2025-09-19T20:23+0300
спецоперация на украине
россия
всу
мид рф
в мире
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия обеспечивает безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством, несмотря на постоянные нападения со стороны ВСУ, сообщил в пятницу МИД РФ. "Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - сказано в заявлении на сайте министерства.
