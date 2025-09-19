Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС, несмотря на нападения ВСУ - 19.09.2025
Спецоперация на Украине
МИД: Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС, несмотря на нападения ВСУ
спецоперация на украине
россия
всу
мид рф
в мире
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия обеспечивает безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством, несмотря на постоянные нападения со стороны ВСУ, сообщил в пятницу МИД РФ. "Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - сказано в заявлении на сайте министерства.
россия, всу, мид рф, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, МИД РФ, В мире
20:23 19.09.2025
 
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия обеспечивает безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством, несмотря на постоянные нападения со стороны ВСУ, сообщил в пятницу МИД РФ.
"Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Москва решительно отвергает сомнения в российской принадлежности ЗАЭС
Заголовок открываемого материала