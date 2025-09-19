https://1prime.ru/20250919/mid-862531486.html
МИД назвал условие применения гарантий МАГАТЭ на ЗАЭС
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Гарантии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут применены, только если РФ внесет ее в список мирных ядерных установок, но такого решения пока не было, сообщил в пятницу МИД РФ. "Что касается применения гарантий на ЗАЭС, это будет возможно только в том случае, если Россия внесет данную станцию в список мирных ядерных установок для осуществления на них гарантий МАГАТЭ. Наша страна такого решения на данный момент не принимала", - сказано в заявлении на сайте министерства.
