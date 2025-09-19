Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250919/nato-862491623.html
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО
Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:52+0300
2025-09-19T10:52+0300
политика
мировая экономика
польша
украина
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей восточной границы НАТО. Ранее агентство Рейтер сообщало, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на предстоящей неделе обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. "Нам нужна защита от беспилотников на восточном фланге НАТО, вдоль всей восточной границы НАТО. Так что да, эта стена будет",- заявил Рёттген в эфире телеканала ZDF. По его словам, методы ведения войны изменились и из этого еще раньше нужно было сделать вывод о необходимости приобрести беспилотники. "Армия будущего уже не такая, как раньше. И возможности беспилотников, совершенно разных - разведывательных, оборонительных, ударных, дронов-ловушек - всё это нам понадобится. Это станет неотъемлемой частью обороноспособности",- подчеркнул политик. При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока. "Я против того, чтобы мы это делали. НАТО должно сделать всё возможное для поддержки Украины, но до порога собственного участия в конфликте", - добавил он. Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. Лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на это сказала, что если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
https://1prime.ru/20250919/kitay-862465381.html
польша
украина
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_51958c81109ae8d47b01982dfa51fdcf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, польша, украина, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, ес, zdf
Политика, Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС, ZDF
10:52 19.09.2025
 
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО

Депутат ХДС Рёттген призвал создать стену дронов вдоль всей восточной границы НАТО

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг НАТО. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей восточной границы НАТО.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на предстоящей неделе обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока.
"Нам нужна защита от беспилотников на восточном фланге НАТО, вдоль всей восточной границы НАТО. Так что да, эта стена будет",- заявил Рёттген в эфире телеканала ZDF.
По его словам, методы ведения войны изменились и из этого еще раньше нужно было сделать вывод о необходимости приобрести беспилотники.
"Армия будущего уже не такая, как раньше. И возможности беспилотников, совершенно разных - разведывательных, оборонительных, ударных, дронов-ловушек - всё это нам понадобится. Это станет неотъемлемой частью обороноспособности",- подчеркнул политик.
При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.
"Я против того, чтобы мы это делали. НАТО должно сделать всё возможное для поддержки Украины, но до порога собственного участия в конфликте", - добавил он.
Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. Лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на это сказала, что если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
12 граммов поликристаллического германия - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Остается только Россия". Китай лишил НАТО важного преимущества
07:07
 
ПолитикаМировая экономикаПОЛЬШАУКРАИНАБЕЛОРУССИЯДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОЕСZDF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала