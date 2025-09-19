Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть слабо снижаются - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250919/neft--862483799.html
Мировые цены на нефть слабо снижаются
Мировые цены на нефть слабо снижаются - 19.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть слабо снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:50+0300
2025-09-19T08:50+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,18%, до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 63,4 доллара. "Относительно спроса, все энергетические агентства, включая управление энергетической информации министерства США, выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, понизив прогнозы значительного роста цен (на нефть -ред.) в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.
https://1prime.ru/20250918/tramp-862471094.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:50 19.09.2025
 
Мировые цены на нефть слабо снижаются

Цены на нефть снижаются в пятницу утром

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,18%, до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 63,4 доллара.
"Относительно спроса, все энергетические агентства, включая управление энергетической информации министерства США, выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, понизив прогнозы значительного роста цен (на нефть -ред.) в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Трамп считает, что падение цен на нефть "не оставит России выбора"
Вчера, 22:24
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала