Мировые цены на нефть слабо снижаются

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,18%, до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 63,4 доллара. "Относительно спроса, все энергетические агентства, включая управление энергетической информации министерства США, выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, понизив прогнозы значительного роста цен (на нефть -ред.) в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.

