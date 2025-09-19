https://1prime.ru/20250919/neft--862483799.html
Мировые цены на нефть слабо снижаются
Мировые цены на нефть слабо снижаются - 19.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть слабо снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:50+0300
2025-09-19T08:50+0300
2025-09-19T08:50+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,18%, до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 63,4 доллара. "Относительно спроса, все энергетические агентства, включая управление энергетической информации министерства США, выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, понизив прогнозы значительного роста цен (на нефть -ред.) в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.
https://1prime.ru/20250918/tramp-862471094.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
Мировые цены на нефть слабо снижаются
Цены на нефть снижаются в пятницу утром
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются на оценках дальнейшего спроса на топливно-энергетический ресурс, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,18%, до 67,32 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 63,4 доллара.
"Относительно спроса, все энергетические агентства, включая управление энергетической информации министерства США
, выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, понизив прогнозы значительного роста цен (на нефть -ред.) в краткосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.
Трамп считает, что падение цен на нефть "не оставит России выбора"