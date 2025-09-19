https://1prime.ru/20250919/neft--862510190.html

Нефть слабо дешевеет третью торговую сессию подряд

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость нефти в пятницу днем слабо снижаются третью торговую сессию подряд, при этом готовясь завершить неделю столь же небольшим ростом и в целом находясь в узком диапазоне под давлением ряда факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,09%, до 67,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 63,4 доллара. Котировки снижаются третью торговую сессию подряд, суммарно за этот период нефть подешевела в пределах 2%. Но с начала недели стоимость этого вида сырья может продемонстрировать некоторый рост за счет динамики начала недели. "Несмотря на скромный недельный рост, цены на нефть остаются в узком диапазоне с начала августа под давлением "медвежьих" фундаментальных факторов, включая ускоренное восстановление добычи ОПЕК", - цитирует газета Wall Street Journal комментарий аналитика MUFG Суджин Ким (Soojin Kim). Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа. Днем ранее Трамп выступил с утверждением, что дальнейшее снижение цен на нефть "не оставит России выбора", кроме как согласиться на завершение украинского конфликта. Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 сентября их число выросло на две - до 416.

